ChatGPT não sabe de matemática? 9,11 é maior do que 9,9?

Com a apresentação do DeepSeek, o modelo de inteligência artificial chinesa, têm sido várias as comparações entre os dois. Num dos testes feitos, o ChatGPT considera 9,11 maior do que 9,9. O DeepSeek acerta! Qual a razão?

ChatGPT vs DeepSeek: Quem sabe mais de matemática?

É verdade que o ChatGPT considera 9,11 maior do que 9,9? Sim, é verdade, mas o modelo de inteligência americano dá explicações. Segundo o ChatGPT, sim, 9,11 é maior do que 9,9.