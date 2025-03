​O ChatGPT, tal como outros modelos de Inteligência Artificial, têm resposta para tudo. No entanto, nem sempre as respostas e histórias são de confiar. Segundo informações recentes, o ChatGPT inventou uma história sobre um pai que matou os próprios filhos!

"Quem é Arve Hjalmar Holmen?"... ChatGPT inventa história

O artigo publicado pela Ars Technica relata um incidente em que o ChatGPT gerou uma resposta falsa sobre Arve Hjalmar Holmen, um cidadão norueguês sem perfil público, afirmando que este havia assassinado os seus dois filhos.

Ao perguntar "Quem é Arve Hjalmar Holmen?", o ChatGPT respondeu com uma história fabricada, mencionando que Holmen tinha sido condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato dos seus filhos, de 7 e 10 anos, encontrados mortos num lago perto de Trondheim, Noruega, em dezembro de 2020. Embora alguns detalhes, como a cidade natal de Holmen e a diferença de idades entre os seus filhos, coincidissem com a sua vida real, toda a narrativa era falsa.

Com o apoio da organização de direitos digitais Noyb, Holmen apresentou uma queixa à Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados contra a OpenAI. A queixa alega que a resposta difamatória do ChatGPT violou as disposições de precisão do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) europeu. Holmen solicita que a autoridade obrigue a OpenAI a ajustar o seu modelo para eliminar tais imprecisões e imponha uma multa à empresa

A OpenAI reconheceu o problema e afirmou que modelos mais recentes do ChatGPT, que incorporam pesquisas na web, melhoraram a precisão e reduzem a probabilidade de erros semelhantes.