Calendário de acesso ao Ensino Superior 2023. Veja as datas

Já está disponível o calendário de acesso ao Ensino Superior para o ano 2023. O despacho que aprova o calendário para o ano letivo de 2023/2024 foi publicado esta segunda-feira em Diário da República. Conheça as datas.

Candidatura ao Ensino Superior arranca já a 24 de julho...

O Despacho hoje publicado revela que as candidaturas arrancam a 24 de julho, com a 1.ª fase, e terminam a 25 de setembro, com a 3.ª fase. Segundo a informação, até dia 31 de maio decorre a submissão do pedido de admissão ao contingente prioritário para candidatos com deficiência pelos estudantes que não sejam titulares de atestado de incapacidade multiuso, que avalie incapacidade igual ou superior a 60%.

A candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior relativo ao próximo ano letivo acontece entre 24 de julho e 7 de agosto. Os resultados da 1.ª fase serão conhecidos a 26 de agosto.

As candidaturas à 2.ª fase realizam-se no período de 28 de agosto a 5 de setembro. Os resultados serão divulgados a 17 de setembro. O prazo de candidaturas à 3.ª fase decorre entre os dias 22 e 25 de setembro.

Segundo refere a CNN, a antecipação da divulgação dos resultados do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior foi introduzida no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), por proposta da Iniciativa Liberal, aprovada por unanimidade. Esta medida constava também dos “termos de referência” apresentados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) aos parceiros do setor em outubro.