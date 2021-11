Blue Month: E-goi oferece três meses grátis na plataforma de automação de marketing

Para antecipar as ofertas de Black Friday e estender os benefícios da data para o mês inteiro, a E-goi – empresa de automação de marketing digital – criou a Blue Month, campanha válida para todo o mês de novembro para novas adesões à plataforma.

Até ao dia 30 de novembro, quem aderir a um Plano Pro Trimestral, ganha mais três meses grátis.

Para antecipar as ofertas de Black Friday e estender os benefícios da data para o mês inteiro, a E-goi criou a Blue Month, campanha válida para todo o mês de novembro para novas adesões à plataforma.

O Plano Pro Trimestral da E-goi envolve acompanhamento estratégico personalizado, envios ilimitados de comunicações para 2.500 contactos ou mais, fluxos de automação de marketing para o funil completo de vendas, track & engage, gestão de redes sociais, testes A/B, plugins e integrações e outras funcionalidades multicanal all in one.

Esta altura do ano é tipicamente mais movimentada. Por isso criamos esta oferta: com as soluções da plataforma e o acompanhamento da nossa equipa, queremos aumentar a pegada digital dos nossos utilizadores, desenvolvendo estratégias de marketing multicanal altamente eficazes para as vendas de fim do ano e início de 2022

|explica o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana.

Na segunda parte da campanha, ao aderir o Plano Pro Trimestral e indicar um amigo que também adira ao plano, ambos ganham mais um mês grátis cada, para além dos três meses incluídos na promoção.

Para participar da promoção, clique aqui!