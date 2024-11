Black Friday: aproveitem os super descontos em produtos ESET

A proteção dos nossos sistemas informáticos sempre foi importante, mas com o aumento das ameaças que circulam é prioritário que se escolham as melhores soluções. Nesse sentido é fundamental termos instalado um antivírus, que hoje em dia tem a capacidade para nos proteger das mais diversas ameaças. Hoje, em plena Black Friday, proteja-se e adquira uma solução da ESET com super desconto.

A ESET aderiu à Black Friday e está também hoje com super descontos. Quem acede à página da empresa de segurança, pode encontrar três produtos em promoção. Falamos do Home Security Essential, do Home Security Premium e do Home Security Ultimate.

Todos os produtos garantem a máxima proteção dos nossos sistemas, sendo que a diferença entre eles está nas funcionalidades extra que oferecem.

Produtos ESET com desconto...

O Home Security Essential oferece:

Proteção antivírus em tempo real

Navegação e homebanking em segurança

Desempenho perfeito do dispositivo

Proteção para Smart Home e Smartphone

Firewall, Wi-Fi e proteção de rede

O Home Security Premium, além das funcionalidades do Home Security Essential oferece ainda:

Gestão fácil de palavras-passe

Encriptação de fotografias e dados sensíveis

Segurança elevada de ficheiros e pastas

No que diz respeito ao plano Ultimate, vem com tudo o que está no Home Security Premium e ainda

Proteção melhorada do navegador e da privacidade

VPN ilimitada

Proteção proativa da identidade

Tenha paz de espírito com uma proteção em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que bloqueia sites e emails suspeitos. Com estes preços não há necessidade de terem os vossos sistemas desprotegidos. Para aproveitar o desconto, basta que acedam ao site da ESET aqui e escolham o produto que pretendem adquirir.