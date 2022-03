Atenção à hora: O que vai mudar na madrugada de domingo (27)?

A hora legal de Portugal continental coincide com o tempo universal coordenado (UTC) no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de outubro e a 1 hora UTC do último domingo de março seguinte (hora de inverno).

Esta madrugada não se esqueça de mudar a hora (se for necessário, até porque muitos dos equipamentos que usamos mudam automaticamente).

Mudança da Hora – 27 de Março de 2022

É já esta madrugada de domingo que muda a hora em Portugal Continental e na Madeira. Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, à 1:00 da manhã adiantamos o relógio de 60 minutos, passando para as 2:00 da manhã.

Na Região Autónoma dos Açores a mudança será feita às 00:00 de domingo, dia 27 de março, passando para a 1:00 da manhã, do mesmo dia.