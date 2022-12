ApptoTest: autotestes de VIH gratuitos e anónimos

O projeto, realizado pela APDES, pretende aumentar o acesso da população ao rastreio para o VIH através da disponibilização gratuita de autotestes para o VIH a partir do uso de uma aplicação móvel (AppToTest) que também oferecerá apoio de técnicos especializados.

A aplicação móvel AppToTest é um projeto piloto promovido pela APDES que pretende complementar as estratégias de rastreio tradicionais para o VIH-SIDA.

Em vez de recorrer a estruturas de saúde, os utilizadores da AppToTest (Android e iOS) poderão levantar um autoteste para o VIH, de forma gratuita e anónima, nas 10 farmácias parceiras do projeto depois de o solicitarem na app Móvel (APP). Tal é possível graças a um código e, na posse dele, o utilizador poderá levantar o dispositivo em qualquer farmácia aderente ao projeto.

Os utilizadores da APP também podem contar com o apoio em tempo real de um técnico especializado em rastreios, que pode oferecer suporte e também encaminhar os casos reativos aos cuidados de saúde na região do Grande Porto.

A AppToTest conta com a parceria da ARS-Norte, da Associação de Farmácias de Portugal (AFP) e da Gilead Sciences, além de vários parceiros comunitários, também organizações de referência na área do VIH e no trabalho com populações estratégicas.

A APP conta também com uma seção de literacia sobre VIH, com apoio à realização do autoteste através de vídeo demonstrativo. Outra grande inovação da APP é a disponibilização do contacto em tempo real com um técnico especializado da APDES na área de rastreios para o VIH, através do qual será possível solicitar apoio para os mais diversos fins.

