Altice Portugal vai ter a Nokia como fornecedor do Core 5G

Dando continuidade à expansão da rede 5G, a Altice Portugal estabeleceu uma parceria estratégica com a Nokia para o fornecimento e integração do Core 5G Stand Alone. O novo core móvel 5G Stand Alone permitirá à Altice Portugal disponibilizar serviços inovadores 5G. Saiba quais.

Serviços inovadores 5G: network slicing, serviços de baixa latência e serviços IoT

A Nokia, empresa multinacional de infraestruturas de telecomunicações e fabricante europeu de equipamentos, será responsável pelo desenvolvimento da rede Core 5G, incluindo a evolução para uma arquitetura nativa na Cloud, onde as funções de rede são implementadas como micro-serviços, numa lógica de negócio de serviços modulares.

O novo core móvel 5G Stand Alone permitirá à Altice Portugal disponibilizar serviços inovadores 5G, tais como network slicing, serviços de baixa latência e serviços IoT, de forma massiva, nas comunicações de clientes dos segmentos de consumo e empresarial. Por outro lado, irá também fornecer maiores níveis de segurança, utilizando algoritmos de encriptação reforçados para um aumento da privacidade.

Os serviços que irão ser disponibilizados pelo novo Core 5G darão uma garantia de cobertura nacional, utilizando a rede móvel pública da Altice. Esta oferta inovadora de alto desempenho visa satisfazer as necessidades de comunicações críticas de indústrias, organismos públicos, cidades e empresas, onde a automação e a grande intensidade de ativos são aspetos críticos.

Atualmente, o 5G da Altice Portugal cobre 90% da população e o maior número de municípios do País.