7 ferramentas gratuitas para analisar e melhorar a performance do seu site

Acima de todas as atividades, o comércio é uma das áreas onde esta união tem marcado mais pontos com o crescimento quer do número de lojas online, quer do volume de compras. Marcar posição e destacar-se no meio de uma concorrência feroz exigirá a utilização de SEO – Search Engine Optimization e das ferramentas que este abraça para que não só transforme o seu site num local apelativo e de fácil acesso, como lhe ofereça todas as métricas relativas a quem o visita.

Se ainda está renitente em abrir os cordões à bolsa e investir numa abordagem mais profissional do SEO, pode fazer a iniciação neste mundo através de uma das sete ferramentas gratuitas para análise e melhoramento do seu site que abaixo lhe deixamos.

Ferramentas gratuitas para analisar e melhorar a performance do seu site

#1 – Análise SEO Online Grátis

Apesar das inúmeras ferramentas gratuitas existentes na Internet que lhe possibilitam uma aproximação ao mundo do SEO, nada como os serviços de uma agência de marketing digital que disponibiliza uma análise SEO online grátis.

Esse é o caso da Unik SEO, agência de SEO localizada em Lisboa já com um longo trajeto com projetos de clientes nacionais e internacionais, na otimização e posicionamento dos seus sites.

Com uma equipa especializada, esta agência está pronta efetuar uma auditoria SEO personalizada gratuita que inclui análise On-page, análise dos conteúdos e uma avaliação técnica do seu website, de acordo com o nicho da sua empresa ou projeto.

A auditoria SEO ser-lhe-á, posteriormente, enviada diretamente para o seu e-mail em 24 horas, e, não há qualquer vínculo comercial.

Esta análise SEO online gratuita é um primeiro passo para entender a situação atual do seu site que deve ser seguido de uma abordagem mais sistemática e profunda.

Bónus Extra – Análise da concorrência

Além da análise SEO grátis, pode receber ainda uma breve análise e comparativo dos seus concorrentes, como um bónus extra, também esta totalmente grátis.

Para tal adicione a referência UNIK-SEO-COMPET no campo Detalhes do formulário e juntamente com a análise SEO irá ter acesso a informações acerca da sua concorrência, dados sempre relevantes para perceber onde estes se posicionam relativamente ao seu negócio ou projeto.

#2 – SEMrush

Trabalhar o SEO significa, também, melhorar o posicionamento das palavras-chave relacionadas com o seu site/negócio. Da análise deste posicionamento, você pode colher importantes informações sobre a eficácia das suas ações de SEO e corrigir eventuais erros.

Neste domínio, a ferramenta SEMrush destaca-se com inúmeras funcionalidades bastante úteis para as otimizações de pesquisa com particular destaque para o seu quadro de monitoramento de posições em que o utilizador pode, entre outras coisas, acompanhar o desempenho individual de cada palavra-chave pré-cadastrada, observar a taxa de melhoramento no posicionamento geral e ver a distribuição das keywords no ranking.

A ferramenta é paga, porém existe a possibilidade de criar uma conta gratuita (extensível após um período teste de 7 dias) que lhe traz as seguintes ofertas:

10 pesquisas por dia nos bancos de dados de análise de domínio e de pesquisa de palavras-chave da SEMrush;

10 resultados por pesquisa, isto é, só poderá analisar as 10 primeiras palavras-chave listadas no relatório, por exemplo;

Pode criar e gerir um projeto. Cada projeto serve como um painel de controlo que exibe as principais métricas de cada uma das 12 ferramentas que o SEMrush gratuito colocar ao dispor;

Dá acesso à ferramenta auditoria de site que, por sua vez, fornece uma pontuação geral da “saúde” do seu site, acompanhado por uma lista de problemas encontrados. Os utilizadores com conta gratuita só têm acesso a uma auditoria de 100 páginas onde se inclui rastreamentos de determinado domínio ou subdiretório.

Pode receber um total de 10 unidades de ideias de SEO, ferramentas que oferecem sugestões sobre como estruturar o conteúdo com base numa palavra-chave de destino. Estas ideias de SEO podem ser dívidas por três ferramentas: SEO Content Template, SEO Writing Assistant e On Page SEO Checker;

Duas consultas na ferramenta Topic Research. Na prática, ao inserir uma palavra-chave no Topic Research, vai gerar uma lista de possíveis subtópicos com base na sua pesquisa;

Pode programar 1 relatório em PDF na secção “Meus relatórios”.

#3 – Google Analytics

Ferramenta de monitorização e análise de sites mais utilizada no mundo, o Google Analytics indica-lhe, através da monitorização do trafego do seu site, entre outras coisas, o número de visitas no seu site, de que localização geográfica provêm essas visitas, de que forma elas chegaram até si (links de outros sites, motores de buscas, etc) e quais as páginas mais populares entre elas de uma forma diária, mensal e anual.

Compiladas em relatórios estatísticos, estas informações são particularmente úteis na:

Programação de ações: ao permitir-lhe saber os dias do mês, da semana e até as horas em que os visitantes mais acedem o seu site pode programar ações (novos conteúdos, promoções, etc.) e saber o que não fazer nos picos de maior audiência.

Descoberta das causas para o abandono do seu site: o Google Analytics também quantifica a taxa de rejeição do seu site, isto é, quantos visitantes abandonam o site sem interagir com ele. Ao analisar este dado, é-lhe mais fácil entender se o problema está na página ou no produto que vende, por exemplo.

Descoberta de quais são os dispositivos mais utilizados pelos visitantes para aceder ao seu site: ao analisar o trafego, o Google Analytics permite-lhe saber a partir de que dispositivo os visitantes acederam ao seu site e, em função destes dados, perceber se tem ou não que otimizá-lo para dispositivos móveis, por exemplo.

Recentemente, esta ferramenta conheceu a sua versão 4 que, entre outras coisas, inclui análises preditivas mais alargadas, uma mais profunda integração com o Google Ads (importante para o direcionamento da sua publicidade), maior capacidade de cruzamento das métricas fornecidas pelos vários dispositivos de acesso (PC e mobile) e uma maior capacidade de filtração dos dados.

#4 – Screaming Frog

Um pouco à semelhança de alguns atributos do Google Search Consiole de que falaremos mais à frente, o Screaming Frog faz análise e otimização On-page do seu site.

Através do Screaming Frog pode:

Visualizar URLs para otimização;

Encontrar erros de rastreamento (por exemplo, 404);

Otimizar imagens;

Localizar e avaliar conteúdos;

Analisar links externos e internos;

Simular a Snippet do Google;

Localizar conteúdos duplicados;

Detetar páginas que não estão indexadas;

Verificar a velocidade de carregamento;

Criar e otimizar um Sitemap.xml.

#5 – Google Page Speed Insights

Ao invés do que diz a famosa expressão popular, no online o “devagar se vai ao longe” não funciona: a velocidade de carregamento de uma página é um fator decisivo para que o seu site alcance uma boa posição nos motores de pesquisa.

Além de extremamente útil no incremento da velocidade do seu site, o Google Page Speed Insights dá-lhe instruções muito específicas sobre como otimizar o seu site para que “corra” fácil e rapidamente nos dispositivos móveis.

A pontuação do PageSpeed varia de 0 a 100 pontos. Uma pontuação de pelo menos 85 é sinal de que a página está com bom desempenho.

#6 – Google Search Console

O Google Search Console (antigo Webmaster Tools) é uma excelente ferramenta para quem entrou agora no mundo digital pois ajuda-o a monitorizar e resolver problemas “on-page” do seu site relacionados com a presença deste nos resultados na pesquisa Google.

Entre outras coisas, o Google Seach Console oferece-lhe ferramentas e relatórios gratuitos para as seguintes ações:

Confirmar se o Google consegue encontrar e rastrear o sei site;

Corrigir problemas de indexação e solicitar a reindexação de conteúdo novo ou actualizado;

Visualizar os dados do trafego da pesquisa Google para o seu site (frequência com que aprece, que pesquisas o mostram e com que frequência os utilizadores clivam nessas consultas, por exemplo);

Receber alertas quando o Google encontrar indexação, spam ou outros problemas no seu site;

Resolver problemas relacionados com a usabilidade do seu site em dispositivos móveis, etc.

#7 – Google MyBusiness

Mais direccionado para negócios com presença física e online, o Google MyBusiness consiste, na prática, em melhorar o SEO Local levando as empresas locais ao encontro dos seus potenciais clientes.

De forma gratuita, esta ferramenta permite-lhe estar presente nas pesquisas que se realizam quer no motor de busca Google, quer no Maps ajudando-o, desse modo, a gerir a comunicação de promoções, eventos e novidades.

Para além disso, o Gogle MyBusiness permite a inclusão da opção “Opiniões” que lhe dará a oportunidade de conhecer a opinião dos e-shoppers sobre os seus produtos/serviços e responder a qualquer questão que possa surgir.

Daqui poderá extrair dados estatísticos que o ajudarão a criar ou lapidar as suas estratégias de negócio.

Uma das últimas novidades desta ferramenta é a inclusão da opção que permite realizar tours turísticos virtuais para que o cliente possa visitar a sua loja ou oferta (visitas guiadas a um museu no caso de uma operadora turística ou os serviços de um spa, por exemplo).

Para usufruir desta ferramenta, basta criar uma conta de Gmail e inscrever-se no Google MyBusiness.