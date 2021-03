COVID-19: Passaporte digital para circulação está a chegar?

Com a pandemia por COVID-19 fala-se agora num estilo de Passaporte digital que comprove a vacinação ou recuperação da COVID-19. O objetivo é permitir a circulação dos cidadãos na União Europeia.

Nesse sentido, a Comissão Europeia apresenta hoje uma proposta para criação de um livre-trânsito digital.

Passaporte Digital permitirá facilitar a circulação de cidadãos

Com várias fronteiras fechadas na Europa, torna-se difícil para as autoridades validar todos os cidadãos que pretendam circular. Quem já foi vacinado ou tenha já recuperado da COVID-19 poderá fazê-lo “livremente”, mas para isso é necessário um documento que ateste tal situação.

A Comissão Europeia vai hoje propor um documento digital que comprove que os cidadãos foram vacinados, testaram negativo ou recuperaram da doença, facilitando assim as viagens no espaço comunitário. De relembrar que atualmente há muitos países que impõem restrições como obrigação de testagem ou de quarentena para conter a COVID-19.

A ideia de criar este passaporte digital para permitir a retoma do setor das viagens e do turismo começou por ser abordada no início deste ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.

Países como Malta, Itália, Espanha, já se mostraram a favor da criação deste documento digital, enquanto outros como França, Alemanha e Holanda disseram preferir outras alternativas.

Caso tenha ‘luz verde’ dos países, este livre-trânsito digital deverá entrar em vigor antes do verão para permitir nessa altura a retoma do setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia.