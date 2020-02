Já somos mais de 2 mil milhões a usar o WhatsApp todos os dias

Mesmo com todas as questões de segurança e com alguns problemas sérios à mistura, o WhatsApp é, de longe o serviço de mensagens mais usado na Internet. O que tem hoje é conquistado por mérito próprio, mesmo sendo do Facebook.

Este conseguiu agora bater mais um recorde e atingir um novo objetivo. Ultrapassou o número máximo de utilizadores. Neste momento, conta já com mais de 2 mil milhões de utilizadores.

Um novo recorde de utilizadores para o WhatsApp

Foi no blog do WhatsApp que a empresa revelou ao mundo o seu novo objetivo cumprido. Ao todo, e segundo o que foi revelado, este serviço ultrapassou já o número de 2 mil milhões de utilizadores.

O número de utilizadores tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, o que mostra bem a vitalidade do WhatsApp e a adesão dos utilizadores a esta forma de trocar mensagens, vídeos, imagens e áudio. Segundo dados oficiais, o WhatsApp atingiu anteriormente, em 2016, a meta dos mil milhões de utilizadores, sendo depois em 2018 atingido os 1,5 mil milhões.

2 mil milhões já usam este serviço de mensagens

Este valor contrasta decerto com os que os restantes serviços do Facebook apresentam, novamente em termos de utilizadores. A maior rede social da Internet terá, segundo dados não oficiais 2,5 mil milhões de utilizadores e o Instagram “apenas” mil milhões, em junho de 2018.

Com esta meta alcançada e o seu anúncio foi também aproveitada pelo CEO da empresa para reforçar algumas das políticas base da mesma. Em concreto, Will Cathcart referiu que a encriptação de mensagens vai certamente ser mantida e que a empresa vai resistir às pressões que têm sido colocadas.

A segurança é ainda um pilar do Facebook

Este é por agora um assunto sensível, com vários países a tentarem impor mecanismos de acesso aos dados dos utilizadores. Os argumentos apresentados centram-se sempre na segurança dos utilizadores, mas a ideia de poder ser aproveitado para outros fins está sempre presente.

Mesmo longe de todos estes problemas, este novo marca do WhatsApp é muito significativo. Reforça a sua posição de líder no campo dos serviços de mensagens, deixando a concorrência direta muito longe. Irá certamente crescer e estabelecer novos máximos, continuando a ser o preferido de quem comunica pela Internet.