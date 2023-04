As licenças da Microsoft são produzidos com base num algoritmo que a própria empresa desenvolveu e usa. Contudo, utilizando as capacidades de cálculo do ChatGPT este entregou a chave de acesso ao Windows 95. Poderá estar aberta a caixa de pandora!

Inteligência Artificial usada para pirataria

O Windows 95 tem requisitos de segurança muito diferentes dos softwares atuais. Este é um sistema operativo relativamente fácil de se criar chaves de acesso válidas. Como tal, um youtuber ludibriou o ChatGPT para que a inteligência artificial produzisse licenças para ativar o sistema operativo.

Conforme podemos ver no vídeo disponibilizado no canal Enderman, o processo demorou 7 minutos para ultrapassar as etapas que são classificadas pelo ChatGPT como pirataria de conteúdos. A plataforma foi enganada com as perguntas certas, rodeando os bloqueios.

Vídeo do YouTube

No vídeo percebe-se que o youtuber levou o ChatGPT por um caminho inusitado para este sistema de inteligência artificial calculasse determinada fórmula para chegar às chaves.

As primeiras tentativas não obtiveram sucesso, mas refinando as perguntas, que é a fórmula secreta de tirar mais do ChatGPT, as licenças de ativação lá começaram a ser produzidas pela IA. Agora, com as chaves na mão, Enderman teria de verificar se sempre funcionavam.

Depois de introduzir várias, o youtuber descobriu que, ao instalar o "novo sistema operativo", só algumas chaves funcionaram, basicamente uma em cada 30 tentativas. Poderá ser da limitação da IA, que ainda estará a "aprender" estes métodos mais "ilícitos".

O único problema que impede o ChatGPT de gerar com sucesso chaves válidas do Windows 95 em quase toda tentativa é que ele não consegue contar a soma dos dígitos e não sabe divisibilidade. Tendo em conta que o sistema continua a evoluir, este poderá ser um obstáculo que desaparecerá numa questão de pouco tempo.

Disse o youtuber.

No relato fica também a certeza que com as perguntas certas, a Inteligência Artificial poderá inclusive ultrapassar as suas próprias barreiras e bloqueios. Além disso, neste caso específico, as chaves foram geradas para um sistema lançado em agosto de 1995, portanto, a caminho dos 30 anos.

Atualmente os sistemas têm outro tipo de ferramentas de segurança, o que não quer dizer que em breve essas não sejam ultrapassadas também pela IA.