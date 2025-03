Principal rival da Nvidia visita a China, aproximando-se da DeepSeek e da Alibaba

A diretora-executiva da Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su, visitou a China, e aproveitou para destacar o papel da empresa no apoio ao desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) pelos principais nomes nacionais da indústria, incluindo a DeepSeek e a Alibaba Group Holding.

A empresa de semicondutores sediada na Califórnia tem promovido o seu apoio a nível de infraestrutura para os modelos de baixo custo e alto desempenho da DeepSeek, desde que os seus recentes lançamentos agitaram os mercados globais.

Na recente visita à China, Lisa Su destacou o papel da empresa no apoio ao desenvolvimento da IA pelos principais nomes da indústria do país, incluindo a DeepSeek e a Alibaba Group Holding.

Além disso, recordou que, por serem compatíveis com os modelos de IA da DeepSeek e com a série Qwen da Alibaba, os chips da AMD permitiram que as empresas chinesas desenvolvessem as suas tecnologias mais rapidamente.

Na conferência da AMD para computadores pessoais de IA, em Pequim, na terça-feira, Lisa Su referiu, também, o compromisso da AMD em colaborar com a comunidade de código aberto, bem como os esforços da empresa para construir um ecossistema de IA aberto e favorável ao programador.

Segundo a imprensa, a AMD apresentou uma série de novos produtos, incluindo o processador Ryzen 9 9950X3D para desktops e os processadores da série Ryzen 9000HX para PC de videojogos.

Entretanto, a receita da AMD, na China continental e em Hong Kong, atingiu 6,2 mil milhões de dólares, no ano passado, correspondendo a 24% das suas vendas totais.