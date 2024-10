OpenAI volta a crescer e agora traz o CahtGPT para o Windows, numa app dedicada

A OpenAI tem procurado alargar o seu chatbot de IA, o conhecido ChatGPT e novas áreas e a novos sistemas. A mais recente novidade vem mostrar o empenho da empresa nesta área e abrir mais portas. Desta vez é no Windows, onde surge agora uma versão dedicada da sua app, para ser ainda testada.

A IA e o ChatGPT chegam agora ao Windows

O ChatGPT, lançado pela OpenAI em 2022 e conquistou o mundo, estava inicialmente apenas disponível no site. Nos últimos meses, foi lançado para o macOS e o Android. A tão esperada versão do Windows começou recentemente a ser testada. Agora, todos os utilizadores podem participar no processo de teste, mas existe uma condição.

Para quem não sabe, o ChatGPT é um chatbot com suporte para um LLM. Os utilizadores podem colocar uma pergunta e obter uma resposta. Pode fornecer informações sobre muitos temas, da ciência à tecnologia, do software à saúde, da arte à história. Também pode resolver problemas matemáticos. Ou seja, é uma ferramenta necessária para o dia a dia.

A OpenAI anunciou na sua conta oficial X que começou a testar a aplicação ChatGPT para Windows. A empresa afirmou que apenas os subscritores ChatGPT Plus, Enterprise, Team e Edu podem participar neste processo de teste por enquanto.

A OpenAI quer assim ganhar novos espaços

O plano ChatGPT Plus, que oferece vantagens como um modelo de linguagem mais avançado e GPTs personalizados, custa 20 dólares por mês. Claro, deve-se notar que a aplicação estará disponível para utilizadores gratuitos num futuro próximo, ainda que não sejam conhecidas datas.

Quem quiser utilizar a aplicação ChatGPT para Windows pode descarregá-la na Microsoft Store e começar a utilizá-la após fazer login na conta. É possível iniciar o chatbot com um atalho igual à versão dedicada ao macOS. Este atalho, no caso da versão Windows, é Alt + Espaço.

Ainda que o Copilot da Microsoft esteja cada vez mais presente no Windows, esta nova alternativa traz uma nova abordagem à IA. A OpenAI quer ganhar este espaço e assim tornar-se próxima dos utilizadores do Windows, que deixam em breve de depender apenas da versão web do ChatGPT.