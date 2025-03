Novo modelo da Gemini utilizará histórico da Google para dar melhores respostas

Está clara a aposta da Google na IA com a Gemini. Esta já mudou de nome algumas vezes, mas agora parece estar no caminho certo. Uma das mais recentes novidades vem melhorar ainda mais as respostas que vão ser dadas. Para isso, bastou algo tão simples como ligar esta IA às pesquisas na Google e ao histórico do utilizador.

A Google trabalha num novo modelo Gemini que utilizará o seu histórico de pesquisa para uma melhor personalização. Isto foi revelado agora através de uma análise da mais recente versão beta da aplicação de IA da Google.

Como mostram as capturas de ecrã, isto será chamado de "Gemini com contexto pessoal" ou simplesmente "Personalização" no seletor de modelos na parte superior. Parece ser opcional e de ativação manual, pelo menos inicialmente. Quem optar por esta nova capacidade, irá ter acessível "ajuda personalizada com base no seu histórico de pesquisa do Google".

A Google sublinha que apenas este modelo específico estará ligado ao histórico de pesquisa do utilizador, isto se este o permitir. Ao utilizar o modelo, também será possível simplesmente desligá-lo do histórico, como mostrado na captura de ecrã à direita.

Este modelo parece oferecer resultados precisos com base no histórico de pesquisa do utilizador. Isto, pelo menos, se a pergunta for associada a algo muito óbvio. Falamos de mostrar o histórico, ou se perguntar sobre coisas específicas que pesquisou.

É claro que isto será ainda mais útil se o Gemini puder incorporar o histórico de pesquisa em respostas a perguntas mais gerais. Dado o acesso ao histórico, deve "conhecer" melhor o utilizador e adaptar as suas respostas especificamente a este.

Claro que esta é apenas uma ideia de como esta união deverá funcionar para ser útil. Claro que ainda não se sabe como a Google irá posicionar este modelo quando for oficializado, o que poderá acontecer muito em breve.