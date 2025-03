“É um carro, não um telefone”! Volkswagen confirma regresso dos botões aos seus carros

A indústria automóvel parece estar a dar um passo atrás no que toca às interfaces do condutor. Até agora, o caminho parecia apontar para um futuro sem botões e focado em ecrãs táteis, mas isso está a mudar. A Volkswagen mostra agora isso mesmo e confirma regresso dos botões aos seus carros.

"É um carro, não um telefone"!

A Volkswagen está a trazer de volta botões físicos para todos os seus veículos, após ter adotado ecrãs tácteis nos últimos anos. Numa entrevista recente, Andreas Mindt, responsável de design da gigante automóvel alemã, classificou a decisão de retirar estes botões como "um erro".

“A partir do ID 2all, teremos botões físicos para as cinco funções mais importantes – o volume, o aquecimento de cada lado do carro, as ventoinhas e a luz de emergência – por baixo do ecrã”, explicou, Acrescentou ainda que: “Não é um telefone: é um carro.”

Isto não significa que os ecrãs tácteis vão desaparecer dos novos Volkswagen. Apenas que os condutores terão agora a opção de controlos físicos para as suas tarefas mais utilizadas no dia a dia. Os novos comandos deverão estrear-se no ID.2all, um pequeno veículo elétrico económico que será lançado na Europa.

Volkswagen confirma os botões nos carros

No ano passado, a Hyundai prometeu manter controlos físicos para as suas funções importantes, como ajustes de volume e ar condicionado. O seu responsável de design destacou os benefícios de segurança de ter um botão físico fácil de utilizar.

Em 2022, um estudo descobriu que os condutores eram mais capazes de executar tarefas simples, como sintonizar o rádio ou aumentar a temperatura do carro através de botões físicos. A Tesla também regressa aos controlos físicos e reais, pelo menos parcialmente. A empresa reintroduziu a haste do pisca-pisca na coluna de direção no recém-renovado Model Y.

Os reguladores europeus também celebram a transição de volta aos botões físicos. A partir de 1 de janeiro de 2026, os automóveis novos vendidos na UE necessitarão de botões ou interruptores físicos para a buzina, limpa-para-brisas, indicadores de mudança de direção, luzes de emergência e características SOS. Isto para obter a classificação de segurança mais elevada do Programa Europeu de Avaliação de Automóveis Novos (NCAP).