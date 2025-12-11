Napkin AI: A ferramenta que transforma textos em esquemas visuais

Num contexto cada vez mais orientado para a comunicação visual, explicar conceitos de forma clara e rápida tornou-se essencial. É precisamente aqui que surge o Napkin AI.

O Napkin AI é uma plataforma de inteligência artificial que converte texto em diagramas e elementos visuais profissionais em apenas alguns segundos. Criado para quem precisa de comunicar ideias de maneira simples e eficaz, o Napkin AI destaca-se pela facilidade de utilização e pela rapidez com que produz conteúdo visual.

Como funciona a plataforma Napkin AI

A utilização do Napkin AI é simples e intuitiva:

Inserir o texto O utilizador escreve ou cola a informação que pretende converter num visual.

Análise através de IA A plataforma analisa o texto, identifica os pontos-chave e propõe diferentes formatos visuais, desde mapas mentais a diagramas de fluxo.

Geração automática de visuais Em poucos segundos, o Napkin AI apresenta várias opções de visualização organizadas e coerentes.

Personalização O utilizador pode ajustar cores, ícones, tamanhos, layout e estilo gráfico, permitindo adaptar o visual à identidade da marca ou ao contexto da apresentação.

Exportação Os visuais podem ser exportados em formatos como PNG, SVG, PDF ou PPT, facilitando a integração em apresentações, relatórios ou materiais de comunicação.



O Napkin AI democratiza o design de informação, permitindo que qualquer pessoa transforme ideias em visuais claros e impactantes. É uma ferramenta valiosa para quem trabalha com comunicação, educação, gestão de projetos ou produção de conteúdo, e que procura representar conceitos de maneira eficaz e profissional.

Napkin AI