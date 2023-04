O Bing Chat e o Bard vão em breve enfrentar-se e mostrar o que a Inteligência Artificial vale. Estes dois motores de pesquisa vão receber esta componente e ajudar os utilizadores. A Microsoft parece querer manter o domínio e agora tem mais um ataque. Ao aceder ao Bard com o Edge, o Bing Chat surge como alternativa bem visível.

A Microsoft parece ter acertado em cheio quando decidiu apoiar e financiar a OpenAI e o seu ChatGPT. Este tomou de assalto a Internet e hoje é já uma alternativa usável e disponível como o Bing Chat e tudo o que esta Inteligência Artificial oferece aos utilizadores.

Claro que a Google agora tem de criar uma alternativa quase do zero e que possa competir com tudo o que a sua concorrente já tem disponível. Chama-se Bard e deverá ser usado para interagir com a pesquisa e o que o utilizador quiser saber, alargando a sua compreensão.

Como sempre e com a vantagem que tem, surge agora uma mudança da Microsoft, novamente imposta pelo seu (eventual) controlo da sua infraestrutura. Ao aceder ao Bard (bard.google.com) com o Edge, a Microsoft apresenta agora um banner na barra de endereço com uma mensagem para que seja feita a comparação entre o Bing e o Bard

Quem quiser aceitar este desafio pode clicar no ícone do Bing Chat que está presente na barra de endereço e tudo muda. O ecrã surge dividido em 2, dando também a conhecer a possibilidade de ter duas páginas web lado a lado, que aqui vão ter o Bing Chat e o Bard.

Por agora esta "novidade" está apenas nas versões de testes do Edge. A Microsoft parece que está a preprar a novidade para breve, sendo uma das novidades silenciosas que eventualmente vai aparecer em breve neste browser.

Acaba por ser também uma forma diferente de apresentar esta nova capacidade de apresentação de páginas web no Edge, lado a lado. A somar a isso temos também o Bing Chat e o Bard, numa posição da Microsoft a que já nos habituamos em outros contextos.