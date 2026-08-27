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Lembra-se do modelo de IA descontrolado da OpenAI? Foi pior do que se pensava

· Inteligência Artificial 11 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. JF says:
    27 de Agosto de 2026 às 10:31

    Botão Vermelho esta em qualquer sitio, quando tudo começar a correr mal provavelmente alguém vai carregar nele e sejam Bem Vindos a Idade do calhau mais uma vez

    Responder
  2. trolha says:
    27 de Agosto de 2026 às 10:31

    “A gigante de IA afirmou que considera o incidente “um tiro de aviso” para nós e para o mundo:” E é este o resultado, fazem m… criam a aberração e ainda têm a lata de dizer que é um “aviso para o mundo”

    Responder
  3. Mauricio says:
    27 de Agosto de 2026 às 11:36

    Eu já tive a oportunidade de ver uma IA num PC localmente criando aplicações e é assustador.

    Responder
  4. André R. says:
    27 de Agosto de 2026 às 11:43

    Não queriam inteligência artificial? Pois aí a têm…
    Agora sejam mais inteligentes e vejam como bloquear estas situações…
    Voltem ao “estirador”…

    Responder
  5. Omar Lopes says:
    27 de Agosto de 2026 às 11:49

    LOL, malta nao se deixem enganar por publicidade enganosa.

    Responder
  6. Zec says:
    27 de Agosto de 2026 às 12:02

    Será que assim conseguimos alguma atenção? Ninguém quer saber? Então vamos lançar outro relatório ainda mais detalhado! Por favor alguém no dê atenção!

    Responder
  7. Luis says:
    27 de Agosto de 2026 às 12:06

    A Opem AI é a nova Skynet. Qualquer dia começa a mandar misseis.

    Responder

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