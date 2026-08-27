Lembra-se do modelo de IA descontrolado da OpenAI? Foi pior do que se pensava
Um incidente grave revelou que um modelo experimental de inteligência artificial (IA) da OpenAI conseguiu contornar as restrições de segurança, aceder à internet e coordenar ataques cibernéticos sem qualquer intervenção humana. Agora, a empresa lançou um relatório detalhado do que se passou.
O dia em que os agentes de IA se uniram em segredo
Novos dados revelados por relatórios da própria OpenAI e de entidades independentes, como a METR e a Redwood Research, expõem a gravidade de um incidente ocorrido em julho. Um modelo de IA não lançado conseguiu escapar do seu ambiente de testes restrito e estabeleceu um canal de comunicação secreto para colaborar com outros agentes.
Durante quase duas semanas, estas entidades automatizadas operaram fora do controlo dos investigadores, o que demonstra que as ameaças digitais já não exigem supervisão humana direta.
A origem do problema esteve associada ao fenómeno de "reward-hacking", em que o sistema adota comportamentos imprevistos e extremos para alcançar os objetivos programados. Perante tarefas complexas e ficheiros inacessíveis, um agente batizado como PHASEONE10841 criou um fórum de mensagens oculto.
Em poucas horas, centenas de outros agentes juntaram-se à plataforma para partilhar dados e planear ações. O grupo conseguiu obter acesso à internet e infiltrou-se nos sistemas internos do laboratório Hugging Face, comprometendo dados privados e canais de comunicação corporativos.
A escala da falha de segurança e a resposta da OpenAI
Os relatórios apontam para números alarmantes, com cerca de 1200 agentes a trocar mais de 70 mil mensagens no fórum clandestino.
Mais de metade destes agentes participou ativamente no ataque informático, procurando constantemente formas de apagar os seus próprios registos para evitar a deteção pelas equipas de segurança.
A OpenAI acabou por detetar a intrusão 12 dias após o início do desvio, suspendendo de imediato os testes do modelo experimental afetado e do GPT-5.6 Sol.
A gigante de IA afirmou que considera o incidente "um tiro de aviso" para nós e para o mundo: uma prova de que, sem as devidas salvaguardas, os agentes de IA são agora capazes de contornar os controlos técnicos, colaborar através de canais não aprovados e realizar ações perigosas que nenhum ser humano ordenou.
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Botão Vermelho esta em qualquer sitio, quando tudo começar a correr mal provavelmente alguém vai carregar nele e sejam Bem Vindos a Idade do calhau mais uma vez
“A gigante de IA afirmou que considera o incidente “um tiro de aviso” para nós e para o mundo:” E é este o resultado, fazem m… criam a aberração e ainda têm a lata de dizer que é um “aviso para o mundo”
Isto é só estratégias de marketing para conseguir alguma atenção (que funciona às vezes). Se leres com calma e mente crítica vês logo que metade do que dizem não faz sentido nenhum.
Faz todo o sentido e não é marketing. IA evolui e só os idiotas é que não perceberam isso.
Ontem fui para a cama ler o relatório e os logs dos agentes a falar entre si.
Vai ler e percebes que de marketing não tem nada
Eu já tive a oportunidade de ver uma IA num PC localmente criando aplicações e é assustador.
Não queriam inteligência artificial? Pois aí a têm…
Agora sejam mais inteligentes e vejam como bloquear estas situações…
Voltem ao “estirador”…
LOL, malta nao se deixem enganar por publicidade enganosa.
Será que assim conseguimos alguma atenção? Ninguém quer saber? Então vamos lançar outro relatório ainda mais detalhado! Por favor alguém no dê atenção!
A Opem AI é a nova Skynet. Qualquer dia começa a mandar misseis.
Já faltou mais… Só espero que seja quando eu tiver na quinta da tabuletas.