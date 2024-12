Elon Musk está a mudar e já não precisa de uma conta Premium do X para usar o Grok

A IA é cada vez mais importante e todas as grandes empresas querem estar presentes neste novo mercado. Elon Musk tem procurado ganhar o seu espaço com o Grok e a xAI, cobrando um extra para poder ser usado. Isso parece mudar agora e este chatbot começa a estar acessível para todos, de forma totalmente gratuita.

Os utilizadores têm finalmente o que esperavam há muito meses. Do que tem sido visto, já não é necessário de pagar pelo acesso Premium para usar o chatbot do X, o Grok. A funcionalidade, inicialmente exclusiva para assinantes que pagam os extra desta rede social, conta agora com uma versão gratuita disponível, ainda que com limitações.

Existem, ainda assim, algumas limitações neste novo modo. Os utilizadores gratuitos podem enviar apenas 10 mensagens a cada duas horas e as contas devem ter pelo menos sete dias para aceder às mesmas. Este lançamento ocorre depois de X ter testado uma versão gratuita do Grok em regiões selecionadas como a Nova Zelândia.

A entrada da Grok no mercado acontece no meio de um aumento dos chatbots de IA, em grande parte alimentado pelo sucesso do ChatGPT, que conquistou o mundo quando foi lançado no final de 2022. O espaço dos chatbots explodiu desde então, com as empresas tecnológicas apressando-se a desenvolver os seus próprios Assistentes com tecnologia de IA.

O estatuto de retardatário do Grok não o impediu de ganhar atenção, principalmente porque está integrado diretamente no X, aproveitando as publicações dos utilizadores para melhorar as suas respostas. O diferencia o Grok é a sua integração com o X, proporcionando acesso em tempo real aos posts públicos dos utilizadores. No entanto, esta abordagem suscitou preocupações sobre a privacidade e a utilização de dados.

Alguns utilizadores preocupam-se com como as suas publicações podem influenciar o chatbot ou até mesmo expor preconceitos nas suas respostas. O Grok também ganhou recursos de geração de imagens em agosto de 2024, um passo que trouxe alguma controvérsia. Surgiram relatos de que a ferramenta produzia imagens potencialmente inadequadas ou tendenciosas durante as suas fases iniciais, uma armadilha comum para muitas ferramentas de IA que se aventuram nos meios visuais.

Com o Grok agora mais acessível, será interessante ver como compete com outros chatbots e como os utilizadores respondem às suas limitações, à utilização de dados e à capacidade de gerar imagens. Só o tempo dirá se este impulso para o acesso livre poderá posicionar o Grok como um forte concorrente ao dominante ChatGPT.