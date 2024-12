Não demore a instalar! Google lança uma atualização urgente para o Android Auto

As qualidades e a utilidade do Android Auto está mais que provada. Os utilizadores podem ter (quase) todas as funcionalidades do smartphone disponíveis no ecrã do automóvel, aproveitando assim todos os serviços. Para melhorar ainda mais e eliminar problemas recorrentes, a Google lançou uma nova atualização, urgente, que deve ser instalada de imediato.

Há poucos dias, a Google disponibilizou aos utilizadores uma nova versão beta do Android Auto. Esta supostamente resolveu alguns erros anteriormente reportados pela comunidade de utilizadores. Um dos erros que mais tem causado dores de cabeça aos utilizadores do Android Auto nos últimos meses é aquele que afetou a utilização sem fios do sistema.

Como se sabe, a popularidade do Android Auto sem fios disparou ultimamente, mas infelizmente, durante algumas das últimas semanas, tem apresentado vários problemas de estabilidade. Em concreto, o Android Auto no modo sem fios tem sofrido problemas de áudio em todas as aplicações. Acredita-se que este bug tenha sido introduzido por uma atualização anterior.

A Google esclareceu nos fóruns da comunidade que desde a versão Android Auto 13.2, este problema de som e música que era intermitente quando se utilizava o modo wireless já foi resolvido. Ou seja, a Google tem sido bastante rápida a resolver um dos problemas que mais afetava a experiência do utilizador.

Desta forma, e se tiver a mais recente versão estável do Android Auto 13.3, já não deverá sofrer com este problema. Deve ter a certeza de que o Android Auto tem a versão estável mais recente instalada. Para isso, verifique se tem a versão mais recente que está presente na Play Store.

Claro que para muitos utilizadores estes passos adicionais da atualização são desnecessários. Quem tiver as atualizações automáticas ativadas, não precisa de se preocupar, pois já tem a versão estável mais recente instalada e pronta a ser usada no dia a dia.

Espera-se que com esta nova versão uma grande parte dos problemas reportados nos últimos tempo sejam finalmente resolvidos. A utilização no modo sem fios é cada vez mais recorrente e assim deixa de ser uma falha que está ativamente presente e a ser uma fonte de problemas.