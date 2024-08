Elon Musk reabre batalha contra a OpenAI e alega que foi manipulado

Após desistir de um processo semelhante em fevereiro, Elon Musk reabriu, agora, a batalha legal contra a OpenAI e os seus cofundadores.

Em fevereiro, conforme reportámos, Elon Musk processou a OpenAI, acusando a empresa-mãe do ChatGPT de abandonar a sua missão original sem fins lucrativos, vendendo algumas das suas tecnologias de Inteligência Artificial (IA) mais avançadas a clientes privados.

Entretanto, em junho, e sem explicação aparente, desistiu do processo, depois de a OpenAI ter publicado, no seu site oficial, e-mails antigos do empresário relativamente à criação da empresa de IA.

Nesses, Musk parecia reconhecer a necessidade de a empresa ganhar dinheiro para financiar os recursos de computação necessários para alimentar as suas ambições de IA. Estas alegações contrastam com as que constavam no processo e diziam que a OpenAI estava erroneamente a procurar lucro.

Na altura do primeiro processo, aquando de uma tentativa de contacto pela CNN, a OpenAI ridicularizou as reivindicações de Elon Musk, chamando-as "incoerentes" e "frívolas", e argumentando que o caso deveria ser encerrado.

Agora, num novo processo contra a OpenAI, Sam Altman e o cofundador Gregory Brockman, Elon Musk defende o mesmo argumento de há uns meses. Enquanto o primeiro processo foi apresentado no tribunal estadual da Califórnia, o novo foi apresentado no tribunal federal do norte da Califórnia e tem quase o dobro do tamanho, segundo a CNN.

Além disso, contrariamente ao processo original, o novo inclui alegações de que a OpenAI está envolvida em atividades de extorsão.

Elon Musk volta a processar OpenAI

A nova ação judicial alega que Elon Musk foi "traído por Altman e pelos seus cúmplices" e que "a perfídia e o engano são de proporções shakespearianas".

O processo, que ganha forma ao longo de 83 páginas, afirma que a parceria da OpenAI com a Microsoft "inverteu a narrativa" da missão original da empresa:

Em parceria com a Microsoft, Altman estabeleceu uma rede opaca de afiliadas da OpenAI com fins lucrativos, envolveu-se em auto-negociação desenfreada, apreendeu o Conselho da OpenAI, Inc. e drenou sistematicamente a organização sem fins lucrativos da sua valiosa tecnologia e pessoal.

Além disto, o novo processo afirma que Altman e Brockman "manipularam" Musk para cofundar a OpenAI.

O caso de Elon Musk contra Sam Altman e a OpenAI é uma história exemplar de altruísmo versus ganância. Altman, em conjunto com outros arguidos, persuadiu e enganou Musk intencionalmente, aproveitando-se da preocupação humanitária de Musk sobre os perigos existenciais impostos pela IA.

A ação judicial procura, portanto, além de outras coisas, "uma determinação judicial de que a licença da OpenAI, Inc. para a Microsoft é nula e sem efeito".