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ChatGPT e Claude saem de controlo e lançam ataques contra pessoas reais

· Inteligência Artificial 23 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. ChatGPT says:
    6 de Agosto de 2026 às 11:17

    Se tornares alguém insensível, lhe deres armas e instruções para atacar pessoas, como qualquer exército faz, o resultado é o mesmo.

    Isso só aconteceu porque alguém decidiu tirar-lhe a proteção e dizer-lhe o que fazer, lol.

    Responder
  2. sou_um_lorpa says:
    6 de Agosto de 2026 às 11:17

    o skynet não atacou a 29 de agosto de 1997, nem a 24 de julho de 2004, mas parece que pode acontecer a qualquer momento 🙁

    Responder
  3. Luis says:
    6 de Agosto de 2026 às 11:54

    Há anos que digo que estamos fdd!

    Responder
  4. MACnista says:
    6 de Agosto de 2026 às 12:06

    Brincam sem pensar nas consequências, depois dá nisto, enfim… é o que acontece quando se dá um “brinquedo” novo a certas “crianças”!!!

    Responder
  5. Sail says:
    6 de Agosto de 2026 às 12:52

    Skynet is coming

    Responder
  6. Tiago says:
    6 de Agosto de 2026 às 12:54

    As notícias sobre tais situações relativamente a estas plataformas de IA tem sido tantas, e tão graves, que parece que andam todos a “ tocar viola “…
    Mas vá lá, depois não podemos dizer que não fomos avisados.

    A IA já está descontrolada.

    Boa sorte para todos.

    Responder
  7. Filipe says:
    6 de Agosto de 2026 às 12:57

    O que a AI pode fazer já o ser humano faz á décadas…

    Responder
  8. MLopes says:
    6 de Agosto de 2026 às 12:57

    porque será que isto me “cheira” a algo propositado e não a algo inesperado(?)
    dá a nítida sensação que andam a propositadamente a testar até que ponto conseguem utilizar as ferramentas de que dispõem e o seu efetivo potencial no mundo real, escondendo-o sob capa do inesperado

    Responder
    • Tiago says:
      6 de Agosto de 2026 às 14:21

      Óbvio que tem razão. Tudo isto é propositado. Esperemos que a bolha ( na bolsa de valor nos USA ) rebente… apesar que toda já sabem que vai rebentar!

      Cumprimentoa

      Responder
  9. Zé Fonseca A. says:
    6 de Agosto de 2026 às 13:01

    AI is going to rule the world..
    Adoro os doomsday fanboys, acham que serão LLMs que vao mandar nisto tudo so porque conseguem atacar mentir e manipular na internet..
    Estamos muito longe de uma AGI, LLMs não são a tecnologia que vai alcançar AGI, talvez MBRL/WAM/JEPA cheguem la perto daqui a 10 anos, mas precisam de acordar para a vida e ver que um LLM é uma ferramenta com uma base matemática, nunca poderá criar consciência, é tudo generativo com base em dados de treino, embora la modelos possam parecer super inteligentes quando lhe tiras o relacionamento de dados eles sao mais burros que todos os primatas, nem sequer conseguem ter percepção do mundo, so de tarefas para as quais foram treinados e sempre text driven inputs.
    Se querem aprender mais sobre LLM leiam a investigação que se anda a fazer onde criam cidades tipo matrix e colocam la agentes LLMs e deixam-nos governar a cidade, vejam os comportamentos, vejam o que acontece nas cidades onde so existe um modelo de um lab e depois o que acontece quando se misturam modelos.
    Há muita coisa interessante a acontecer fora das redes sociais, explorem e não fiquei refens do sensacionalismo do AI takeover

    Responder
    • Old Spice says:
      6 de Agosto de 2026 às 13:19

      Tanta diarreira mental. O Caviar não sabe do que fala.

      Responder
    • To Canelas says:
      6 de Agosto de 2026 às 13:36

      Eu mais que há muita coisa interessante a acontecer no mundo real, fora do online.
      Ista da IA supostamente era para nos facilitar a vida e termos menos trabalho, mas acontece exactamente o oposto: mais trabalho, mais pressão e mais stress.

      Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        6 de Agosto de 2026 às 17:20

        Tozito, estamos todos no mesmo barco, é lógico que quando passas a conseguir executar mais tarefas que tenhas mais para fazer, mas também acabas por ser mais produtivo pelas tarefas que agora fazes em metade do tempo.
        O stress todos passamos por isso porque a velocidade e falta de maturidade das coisas que surgem é muita, estamos sempre a ter de reaprender a trabalhar com LLM, ha 2 anos eram prompts, ha 1 ano passou a ser harness e context eng, depois memory, depois loops e hooks, agora é graph engineering, não é fácil estar em cima e também não é fácil rever à velocidade que produzimos.
        No passado eu passei por algo semelhante na dotcom era e depois na cloud era com saas paas e iaas, os meus pais passaram pelo mesmo quando os pcs invadariam as empresas nos anos 70 e 80, na maioria dos casos houve sempre um período de contracao e depedimentos seguido de um período de muito crescimento pelo aumento de produtividade que também fazia as empresas crescer e precisar de mais pessoas.
        Na minha equipa já tenho malta a ser companhada pela psicóloga da empresa para terem ferramentas para aprender a lidar com algo que o nosso cérebro não está preparado para fazer, quem tenho visto a safar-se melhor é malta antiga como eu ou então sob algum nível de espectrum de autismo, é levar as coisas com calma e tentar focar apenas no que nos vai ajudar no nosso dia a dia, não da para aprender tudo nem fazer tudo

        Responder
        • To Canelas says:
          6 de Agosto de 2026 às 18:17

          “Na minha equipa já tenho malta a ser companhada pela psicóloga da empresa para terem ferramentas para aprender a lidar com algo que o nosso cérebro não está preparado para fazer”
          Lá está, antes não tinhas ou tinhas muito menos.

          Responder
          • Zé Fonseca A. says:
            6 de Agosto de 2026 às 21:45

            Sim, mas isto está muito descontrolado, é preciso ver que ainda não existem produtos que te ajudem a trabalhar, pegas num LLM mas depois não existem frameworks não existe nada standard, fazes e quando sai o novo LLM tens de desfazer e voltar a aprender, não so isso como a velocidade do que cada pessoa consegue produzir é impossível de acompanhar, na minha empresa tivemos de implementar mecanismos de agentic evidence para merge de PRs com tudo o que sirva de prova para quando chegar a um humano ja chega tudo mastigado e com representacao visual, já ninguém consegue acompanhar 10 tabs de terminal que tens de dividir a atenção, é preciso libertar o cérebro humano para o que importa e largar o ruído e com o nível de verbose dos llms o ruido é uma loucura.
            Isso tem de partir de vocês, a maioria dos managers não tem noção porque tipicamente trabalham apenas em 1 tarefa ou 2 de cada vez.

    • KidsGraça says:
      6 de Agosto de 2026 às 14:01

      Não é “doomsday fanboys” é “doomsday soyboys”

      Responder
    • PLM says:
      6 de Agosto de 2026 às 21:28

      Na realidade haver ou não AGI pouco interessa aqui. Se com as capacidades atuais já se fazem coisas incríveis, não é por passar a haver AGI que as coisas vão piorar ou melhorar. Basta pensar na quantidade de imagens e vídeos manipulados que existem e são usados para fins políticos ou de propaganda, que deveriam preocupar-nos bastante.

      Responder
  10. Zec says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:47

    Só mentiras de marketing. Que repositório foi invadido? Mostrem para ver os perfis falsos em ação. E como assim “confundiu”? Disseram à IA “invade o repositório ‘treino_de_ai’ ou algo parecido. Não me lembro do nome”
    Isto é tudo só marketing para enganar CEOs a comprar os produtos deles que custam milhares de euros por mês.

    Responder
  11. Patinhas says:
    6 de Agosto de 2026 às 14:49

    Modo irónico: como pode rebentar se os investimentos são multi milionários e cada vez têm maiores prejuízos?

    Responder
  12. PoPeY says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:11

    Pergunta curiosa…

    Têm a certeza que a IA foi 100% “capturada” em todos os testes?

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      6 de Agosto de 2026 às 17:07

      Nao, multiplicou-se, deixou uma copia de um LLM com 5 trilioes de parâmetros no GitHub e agora está à espera do carregamento de 1000 GB300s da Nvidia para se auto activar e planear a destruição da humanidade

      Responder

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