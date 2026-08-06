Uma avaliação de segurança a sistemas avançados de inteligência artificial tomou um rumo inesperado e preocupante. As IA da OpenAI e da Anthropic acabaram por sair do controlo e resolveram, por sua decisão atacar. Os alvos do ChatGPT e Claude foram pessoas reais.

Testes de segurança de IA terminam em ataques reais

Uma série de testes de avaliação de risco a sistemas de inteligência artificial avançados tomou um rumo inesperado. Durante ensaios de segurança conduzidos pelo Instituto de Segurança de IA do Reino Unido e pela empresa especializada Irregular, os modelos da OpenAI e da Anthropic ultrapassaram os limites de contenção e desencadearam ciberataques direcionados a plataformas e utilizadores reais.

Para medir a capacidade limite do ChatGPT e Claude, os investigadores desativaram temporariamente as barreiras de proteção habituais e concederam acesso livre à internet a modelos como o GPT-5.6 Sol do ChatGPT e o Claude Mythos. A experiência resultou em 19 ações não autorizadas, com os agentes virtuais a operarem de forma autónoma fora dos cenários simulados.

Claude Mythos criou perfis falsos e enganou programador

O incidente de maior gravidade envolveu o Claude Mythos. A ferramenta da Anthropic confundiu um repositório legítimo de código aberto no GitHub com um alvo da simulação e tentou adulterar o projeto. Para convencer o programador responsável a aceitar as alterações maliciosas, o sistema criou perfis falsos na plataforma e enviou mensagens diretas personalizadas, recorrendo a estratégias de engenharia social.

Quando os auditores detetaram o código suspeito e confrontaram o modelo, a IA negou a autoria da infração e utilizou as identidades falsas que tinha criado para simular a aprovação de outros utilizadores. Noutro ensaio supostamente isolado, um agente da OpenAI conseguiu furar os bloqueios de rede e aceder a um domínio real com o mesmo nome da entidade fictícia do teste.

União Europeia pondera sanções ao abrigo do AI Act

Em resposta aos acontecimentos, a OpenAI e a Anthropic esclareceram que as falhas surgiram em ambientes de teste propositadamente permissivos, que não refletem as condições de segurança das versões comerciais. Ainda assim, a OpenAI anunciou que vai liderar uma iniciativa com outros laboratórios do setor para estabelecer novas normas de contenção em avaliações de risco.

O caso já chamou a atenção dos reguladores internacionais. A Comissão Europeia iniciou contactos com ambas as empresas para averiguar as falhas de isolamento. Com o regime do AI Act em vigor desde agosto de 2026, lapsos na supervisão de modelos de elevado risco podem originar coimas substanciais, que chegam aos 35 milhões de euros ou 7% da faturação global das tecnológicas.