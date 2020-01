WhatsApp está com problemas no envio de mensagens

O WhatsApp é uma das mais populares plataformas de envio de mensagens.

Mas o dia não está fácil para a app pois vários utilizadores estão com problemas no envio de conteúdos.

Vários utilizadores do WhatsApp estão com problemas no envio de mensagens através da aplicação.

As plataformas que analisam endereços para verificarem se estes estão em baixo, tanto o IsItDownRightNow como o DownDetector mostram que o WhatsApp está com problemas.

De todos os problemas, 75% dos utilizadores queixa-se de dificuldades no envio de mensagens, e as restantes queixas estão relacionadas com no acesso e falhas no geral.

[em atualização…]