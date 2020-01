WhatsApp está com problemas no envio de fotos e vídeos

O WhatsApp é uma das mais populares plataformas de envio de mensagens.

No entanto, o dia não está fácil para a app, uma vez que vários utilizadores estão com problemas no envio de fotografias e vídeos.

Vários utilizadores do WhatsApp estão com problemas no envio de mensagens através da aplicação.

As plataformas que analisam endereços para verificarem se estes estão em baixo, como por exemplo o IsItDownRightNow e o DownDetector mostram que o WhatsApp está com problemas.

De todos os problemas, 75% dos utilizadores aponta dificuldades no envio de mensagens, e as restantes queixas estão relacionadas com o acesso e falhas no geral.

As mensagens falham sobretudo no envio de fotografias e vídeos, mas também há quem se queixe do envio de áudio. Os utilizadores referem que recebem a seguinte notificação: “A sua mensagem não foi enviada“.

Esta falha está a afetar sobretudo a Europa e também algumas zonas da Ásia e América do Sul.

No twitter, o assunto do momento inclui a hashtag #WhatsAppDown.

[em atualização…]