O Waze é uma das plataformas de navegação e alertas mais populares do mundo. Além de nos indicar o caminho, informa também sobre radares, obras na via, nevoeiro, etc. Em breve o Waze vai alertar condutores para linces ibéricos perto da estrada.

Waze vai obter dados via rede Lora

A nova parceria entre as autoridades portuguesas e a Waze irá permitir criar um sistema de alerta de aproximação de linces ibéricos, para reduzir a mortalidade destes animais em estradas do Algarve e do Alentejo.

Segundo a Lusa, para já, o sistema está em funcionamento nas Estradas Nacionais (EN) 122 e 123 e no Itinerário Complementar (IC) 27, sendo os alertas acionados quase em tempo real, quando os animais entram nas áreas virtuais de território com 200 metros de largura, adjacentes às vias, para ambos os lados da faixa de rodagem.

O processo de comunicação vai recorrer a uma rede LoRa, uma tecnologia de rádio frequência que permite comunicação a longas distâncias com um consumo mínimo de energia. Os linces possuem nas coleiras sensores, que emitiram a sua localização para a rede Lora. Para o sistema funcionar é preciso que as estradas onde existem linces tenham antenas próprias do sistema LoRa. Atualmente já há três torres de telemóvel com as 'gateways' LoRa na zona de Mértola e nas proximidades de Alcoutim.