Cientistas querem lançar pó de diamante no espaço para travar o aquecimento global

Os cientistas continuam a inventar algumas das soluções mais absurdas alguma vez concebidas para o aquecimento global. Além do combate às causas do aumento de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, procuram-se as "contramedidas"!

Já ouvimos teorias sobre como a poeira lunar poderia ajudar a criar um cobertor sobre o planeta, e há planos para injetar enxofre na atmosfera sobre a Antártida, numa tentativa de manter o resto do planeta fresco.

Este último plano poderia oferecer uma solução real sem tantos efeitos secundários nocivos. Mas salvar o mundo não é barato.

200 mil milhões em pó de diamante

O novo plano, proposto num relatório publicado na revista Geophysical Research Letters, especula que o lançamento anual de cerca de 5 milhões de toneladas de pó de diamante na estratosfera poderia ajudar a arrefecer a Terra até 1,6 graus Celsius.

Embora não se trate de uma mudança significativa, espera-se que seja suficiente para evitar as piores consequências do aquecimento global.

A geoengenharia também não é exatamente uma ideia nova no que diz respeito a soluções para o aquecimento global.

Como já referimos, os cientistas têm discutido a hipótese de lançar enxofre e outros químicos para o ar para tentar criar um cobertor sobre a Antártida que bloqueie o calor nocivo do Sol, permitindo que as coisas se mantenham frescas.

Trata-se de uma ideia retirada de um fenómeno muito natural - as erupções vulcânicas, em que as cinzas vulcânicas são frequentemente lançadas a quilómetros de distância na atmosfera.

Contudo, estas “injeções artificiais de enxofre”, como são chamadas, têm alguns efeitos secundários muito maus - o mais perigoso é a chuva ácida. Além disso, dependendo do aerossol, estas soluções podem também perturbar ainda mais os padrões meteorológicos e climáticos.

Aquecimento global está imparável

Para determinar a eficácia do pó de diamante como solução para o aquecimento global, os investigadores criaram um modelo climático 3D e começaram a fornecer-lhe informações sobre diferentes composições de aerossóis.

Descobriram que o pó de diamante é um dos mais eficazes porque se instala lentamente na atmosfera.

Esta ação proporciona um efeito de arrefecimento mais duradouro e, como não se aglomera, evita a retenção de calor, ao passo que os aerossóis que se aglomeram podem fazer com que o calor fique retido na Terra, agravando assim os cenários de alterações climáticas.

É claro que provar a eficácia de qualquer uma destas soluções vai dar trabalho.

Há quem acredite que não é possível travar totalmente os efeitos das alterações climáticas. E isso nem sequer toca no custo extremo associado a toda a configuração - os investigadores estimam que custaria cerca de 200 mil milhões de dólares ao longo do resto do século.

Ainda assim, seria mais eficaz e mais seguro do que usar ácido sulfúrico. Talvez fosse mais barato enviar um guarda-sol gigante para o espaço.