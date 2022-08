Vêm aí medidas obrigatórias para poupança de energia! Haverá coimas…

A crise da energia é cada vez mais evidente a cada dia que passa. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia têm acentuado tal cenário e nesse sentido o governo português prepara-se para avançar com medidas obrigatórias de poupança de energia em edifícios residenciais, comércio, transportes e indústria.

O plano deverá ser revelado já no final do mês e vai servir para aumentar as reservas de gás no inverno.

No âmbito do plano, a Associação ZERO propõe desde logo a redução do consumo na iluminação pública. A Associação refere que, as luzes dos monumentos devem ser desligadas sempre que possível, sem colocar em causa questões de segurança.

Nas deslocações, sugere a preferência pelo transporte público e apela às empresas que optem pelo teletrabalho.

No caso do comércio e também edifícios públicos, pede atenção à forma como é feita a climatização dos espaços - não deve ultrapassar os 18ºC no inverno e no verão não deve descer dos 25ºC.

Aconselha a que o vestuário seja o mais adequando à época e apela também à redução do consumo da luz.

No caso das casas particulares há medidas fáceis, acessíveis a todos e que requerem pouco ou nenhum investimento, como por exemplo, desligar aparelhos, mudar disposição de móveis, mudar lâmpadas.

A Agência para a Energia já está a trabalhar no plano de poupança que, de acordo com o Expresso, vai ser obrigatório e terá coimas associadas caso não seja cumprido.

Os países europeus têm de reduzir a dependência do gás russo. Portugal acordou com Bruxelas uma meta de poupança de 7%.