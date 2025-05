Vaticano vai “cortar” rede móvel para isolar Conclave

No próximo dia 7 de maio de 2025 (quarta-feira), o conclave responsável pela eleição do novo Papa irá reunir-se e nesse sentido irão ser aplicadas medidas de segurança. Uma dessas medidas é o corte da rede móvel no Vaticano para isolar Conclave.

Conclave é o processo formal e secreto pela qual a Igreja Católica elege um novo Papa. O termo vem do latim cum clavis (“com chave”), referindo-se ao isolamento dos cardeais eleitores durante a votação, fechados à chave na Capela Sistina até que um novo pontífice seja escolhido.

Vaticano sem rede móvel a partir das 15h (hora de Roma

O Vaticano anunciou recentemente que irá desativar toda a rede de cobertura de telefonia móvel no seu território a partir das 15h (hora de Roma) do dia 7 de maio de 2025, como medida para isolar o conclave responsável pela eleição do novo Papa.

Esta decisão implica o desligar de todas as instalações de transmissão de sinais de telecomunicações GMS e de rádio dentro do Estado da Cidade do Vaticano, com o objetivo de garantir o sigilo absoluto do processo e evitar qualquer comunicação externa dos 133 cardeais eleitores.

Além do corte das redes móveis, os smartphones dos cardeais serão confiscados no início do conclave e apenas devolvidos após a escolha do novo pontífice, momento em que o sinal de comunicações será restabelecido. As autoridades do Vaticano também vão desligar câmaras e sensores de vigilância na Capela Sistina, certificando-se de que nenhum dispositivo capaz de gravar ou transmitir informação permanece no local.