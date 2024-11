Três pessoas morreram após o Google Maps ter dito para passarem por uma ponte inacabada

O Google Maps é a ferramenta de navegação de muitos utilizadores. Num caso insólito, três pessoas não conseguiram chegar ao destino, pois a aplicação orientou-as para uma ponte inacabada.

O caso ocorreu na Índia e envolve três homens, que viajavam de uma cidade para outra, a caminho de um casamento.

Conforme contado pelo Economic Times, citando um jornal local, as três pessoas morreram, depois de o Google Maps ter dado instruções ao táxi em que viajavam para atravessar uma ponte inacabada. Os passageiros circulavam de noite, pelo que "não tinham conhecimento do estado da ponte".

O local do acidente foi descoberto pelos habitantes locais cerca de um dia após o carro ter caído sobre a borda da ponte, quando o veículo foi visto deitado sob a estrutura inacabada.

Um funcionário local disse aos jornalistas que o carro navegava com o Google Maps no momento do acidente, enquanto um membro da família de uma das vítimas culpou, também, a aplicação pelo acidente mortal.

Estavam a verificar o percurso com o Google Maps e caíram da ponte incompleta. A estrada devia estar bloqueada, mas não estava. Os mapas não deviam ter mostrado que a ponte estava completa.

Google Maps já se enganou antes

Segundo a imprensa, esta não foi a primeira vez que a aplicação da Google disse a um utilizador para conduzir até um local, encaminhando-o para um acidente mortal.

Normalmente, estes acidentes ocorrem à noite, quando o utilizador não consegue ter plena visibilidade do contexto, depositando total confiança na aplicação.

No ano passado, aliás, a Google foi processada pela família de um utilizador da Carolina do Norte, que morreu, em 2022, depois de o Google Maps lhe ter dito para atravessar uma ponte que tinha caído anos antes. O advogado da família alegou que o Google Maps "orientou mal o motorista" para uma estrada destruída "há anos".

Outros incidentes, não fatais, motivaram, também, ações judiciais contra a Google, ao longo dos anos.

Em resposta a um pedido de comentário feito pelo Futurism, a Google disse o seguinte: