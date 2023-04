Syone: A empresa do Open Source atinge facturação de 12M Euros

A Syone, empresa líder em soluções e serviços Open Source em Portugal, alcançou uma faturação de 12 milhões de Euros em 2022, impulsionada por uma grande transformação de negócio.

Os resultados de 2022 demonstram a eficácia da Syone...

Segundo comunicado enviado ao Pplware, "os resultados de 2022 demonstram a eficácia da Syone na sua capacidade de evolução constante, sempre alinhada às necessidades dos seus clientes, refletindo-se num aumento de eficiência de 11,3% em produtividade por colaborador, mantendo o compromisso de qualidade e excelência com os clientes"

Eduardo Taborda, CEO da Syone, afirma que...

O ano de 2022 fechou um ciclo de mudanças estruturais na Syone em que o foco primordial era o de ganhar eficiência e esse objetivo foi atingido. O nosso foco em inovação e transformação permitiu redefinir e reestruturar as nossas unidades de negócio, tornando-nos ainda mais competitivos no mercado.

A abertura de novos clientes internacionais confirmou a estratégia seguida com o início da operação na Bélgica, e contribuiu para os ganhos de produtividade conseguidos. Os resultados alcançados só foram possíveis graças ao elevado nível de compromisso e dedicação das nossas equipas, e aos clientes que em nós confiam, alguns há mais de 20 anos."

Para João Gomes, Diretor de Recursos Humanos da Syone, a evolução de 2022 deve-se em grande parte ao investimento em pessoas e talento...

Estamos naturalmente satisfeitos com os resultados alcançados e acreditamos que o investimento nos nossos colaboradores é fundamental para o nosso sucesso. Efetuámos mais de 3500 horas de formação e um total de 150 formações. Procuramos constantemente profissionais altamente capacitados e motivados, e esperamoscontratar mais de 100 novos profissionais de TI em 2023, tendo já sido contratados 30 no primeiro trimestre do ano

A Syone prepara 2023 com muitas novidades e desafios, com a expectativa de apresentar mais soluções e serviços inovadores, continuando assim a sua trajectória de sucesso. A empresa mantém-se fiel à sua missão de ser referência nas tecnologias da informação baseadas em Open Source, oferecendo sempre as melhores soluções para seus clientes e oportunidades de crescimento para seus colaboradores.