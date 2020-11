Sustentabilidade: NOS é a 5º melhor empresa de Telecomunicações na Europa

Até 2030, a NOS quer reduzir em 85% o consumo de energia da sua operação por unidade de tráfego de dados (MBs). A empresa pretende também reduzir em 75% a emissão de gases com efeito de estufa, e quer aumentar em 80% o consumo de energias verdes. Até lá há um longo caminho a percorrer, mas a empresa está bem posicionada.

De acordo com um ranking internacional, a NOS é a 5º melhor empresa de Telecomunicações na Europa ao nível da sustentabilidade.

A NOS é a 5ª empresa melhor classificada a nível europeu no VigeoEiris ESG Rating – um rating internacional de elevada credibilidade e reconhecimento no mercado financeiro, desenvolvido pela VigeoEiris, uma afiliada da Moodys. A NOS foi classificada com o nível “Advanced”, obtendo uma pontuação de 60 em 100, num estudo onde foram avaliadas 41 empresas de telecomunicações.

O estudo incidiu em seis dimensões:

Comportamento da Empresa

Direitos Humanos

Ambiente

Envolvimento com a Comunidade

Governo da Sociedade

Recursos Humanos.

A pontuação atribuída à NOS aumentou 50% desde a última avaliação, realizada em 2018, principalmente na dimensão Ambiente, refletindo um conjunto de boas práticas e iniciativas implementadas transversalmente em todas as áreas da Empresa ao longo dos últimos anos.

Com base em cenários de evolução do negócio no médio prazo, foram projetados consumos e emissões e definidas metas até 2030:

Reduzir em 85% o consumo de energia da sua operação por unidade de tráfego de dados (MBs), em relação a 2015

Reduzir em 75% a pegada de carbono da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2), em relação a 2015

Consumir 80% de eletricidade proveniente de energias renováveis

Entre 2015 e 2019, a NOS reduziu em 62% o seu consumo de energia por tráfego de dados.

Na rede de acesso , através da sua modernização integral, reforço de capacidade e instalação de equipamentos mais eficientes, resultando em poupanças de energia na ordem dos 25 %, para a mesma capacidade de tráfego;

, através da sua modernização integral, reforço de capacidade e instalação de equipamentos mais eficientes, resultando em %, para a mesma capacidade de tráfego; Nos edifícios administrativos e na rede de lojas próprias, através da modernização e otimização do funcionamento dos sistemas de climatização e instalação de iluminação LED, que colocam a NOS na trajetória de cumprimento dos objetivos definidos para 2020 : menos 9% de consumo de energia nos edifícios e menos 35% de consumo de energia nas lojas próprias , em relação aos valores de 2015;

e na rede de lojas próprias, através da modernização e otimização do funcionamento dos sistemas de climatização e instalação de iluminação LED, que colocam a NOS na trajetória de cumprimento dos objetivos definidos para 2020 e , em relação aos valores de 2015; Na frota automóvel , com a transição progressiva de todo o parque para viaturas elétricas e introdução de mais postos de carregamento elétrico nos diferentes edifícios da NOS;

, com a transição progressiva de todo o parque para viaturas elétricas e introdução de mais postos de carregamento elétrico nos diferentes edifícios da NOS; Na cultura interna, através de medidas de incentivo à redução da pegada ambiental dos colaboradores incluindo a oferta de condições especiais para aquisição de viaturas e bicicletas elétricas; a disponibilização de estacionamento gratuito para bicicletas em todos os edifícios; e a dinamização do programa “Boleias”, que incentiva os colaboradores a partilharem viatura nas deslocações de e para o escritório, e nas viagens profissionais entre cidades.

A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. No mercado empresarial oferece um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com serviços ICT, IoT e Cloud.

