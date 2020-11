Polícia entrega rim num Lamborghini a mais de 230 km/h

Para situações urgentes são precisas medidas e ações urgentes. E quando o objetivo é salvar vidas, pode mesmo valer quase tudo. De acordo com um post no twitter, a Polícia italiana revelou agora que fez a entrega urgente de um rim que era necessário para um transplante.

O carro usado foi um Lamborghini Huracán que foi oferecido em 2017 pela própria Lamborghini à polícia italiana.

O Lamborghini Huracán utiliza o mesmo bloco do motor do anterior Gallardo, um 5,2 litros V10. As alterações introduzidas permitiram aumentar a potência dos 520 cv do Gallardo LP-520-4 para 610 cv. O Huracán acelera dos 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos e alcança a marca de 200 km/h em 9,5 segundos. É possível conduzir o carro em três modos, são eles: Strada, Sport e Corsa que modificam o comportamento do carro. A caixa de sete velocidades é automatizada de uma única embraiagem.

Polícia italiana a 230 km/h para entregar rim

O Lamborghini Huracán é usado essencialmente para o transporte de órgãos, plasma ou vacinas. Está veículo super rápido está equipado com um compartimento refrigerado desenhado especialmente para esse efeito e situado debaixo do capo.

De acordo com as informações da Polícia italiana, a viagem entre Pádua de Roma foi feita a uma velocidade média de 230 km/h. Esta viagem demora normalmente 6 horas mas os agentes da polícia conseguiram fazer o percurso em pouco mais de 2 horas. A viagem foi registada num vídeo partilhado pelas próprias autoridades na sua conta no twitter.

Esta Lamborghini Huracán está equipado com um conjunto de elementos próprios para as missões médicas. Destaque para a área refrigerada, que serve para preservar sangue e órgãos. Vem com desfibrilhador, kit de iluminação no tejadilho, terminal informático e um sistema de gravação interior.

