Spotify testa funcionalidade de reações por áudio a playlists

Os artigos têm comentários, o YouTube tem reações, e agora um novo teste do Spotify vê a experiência do serviço de streaming com reações áudio a playlists de música.

A experiência veio acima graças a um utilizador do Reddit, que mora no Vietname.

Então, o que acha? Grave um episódio para partilhar os seus pensamentos sobre a lista de reprodução.

Lê-se na interface.

Por baixo destas frases há um botão verde de gravação para iniciar a gravação áudio, que depois será carregada como um episódio de podcast para o serviço.

Há também algumas opções de edição simples, como a possibilidade de adicionar música de fundo e etiquetas. A funcionalidade de reação parece estar acessível através do ícone de um microfone na página da lista de reprodução.

A empresa confirmou o teste numa declaração dada à TechCrunch.

No Spotify, estamos sempre à procura de formas de melhorar a experiência dos nossos utilizadores na nossa plataforma, e testamos regularmente características que acreditamos que trarão valor aos ouvintes e criadores. Estamos atualmente a realizar um teste limitado de criação de áudio diretamente na aplicação, mas não temos mais detalhes para partilhar neste momento.

Spotify também quer seguir a linha das reações

O envolvimento dos utilizadores é uma parte fundamental da experiência online de muitos serviços, que encorajam os utilizadores a tornarem-se parte da conversa depois de lerem um artigo ou verem um vídeo. E, nos últimos anos, características de reação como os duetos do Tiktok tornaram-se uma força.

O teste do Spotify parece ser uma tentativa de trazer às playlists elementos sociais semelhantes, e espera-se que beneficiem do aumento resultante na participação dos utilizadores.

Em comparação com pedir aos utilizadores para gravarem podcasts completos na aplicação, reações áudio simples fazem indiscutivelmente muito mais sentido. Os utilizadores passaram a pagar elevados valores para a produção de podcasts - resultado de equipamento profissional e de edição manhosa - que uma aplicação móvel como o Spotify poderia ter dificuldade em reproduzir.

Mas as reações áudio curtas poderiam ter custos muito mais baixos (como os duetos do TikTok), e os utilizadores poderiam estar mais dispostos a ouvir clips gravados com o microfone de um smartphone.

Será esta uma funcionalidade para ficar?

Vale a pena notar que o Spotify experimenta frequentemente novas funcionalidades que obtêm lançamentos limitados, mas que nunca são oficialmente lançados. Nos últimos meses, vimos a plataforma testar tudo, desde um feed de descoberta ao estilo do TikTok até galerias NFT para músicos. E mais de um ano depois, a empresa ainda tem de tornar o Spotify HiFi disponível para os clientes.

