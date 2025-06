Sigilo bancário: quem pode aceder às minhas contas bancárias?

O sigilo bancário é uma obrigação legal que impõe às instituições financeiras o dever de proteger as informações dos seus clientes, como saldos, movimentos e titularidade das contas. Afinal quem pode aceder às minhas contas bancárias?

Em Portugal, o princípio de sigilo bancário está consagrado no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF) e em outras normas legais.

Afinal quem pode aceder às contas bancárias?

1) O titular da conta O próprio titular (ou co-titulares, se a conta for conjunta) tem pleno acesso a todas as informações e movimentos da sua conta.

2) Mandatários autorizados Qualquer pessoa com uma procuração válida ou autorização expressa do titular pode aceder, dentro dos limites definidos pelo mandato.

3) Instituições bancárias (internamente) Funcionários autorizados do banco, apenas para fins de gestão da conta ou cumprimento de deveres legais (como prevenção de branqueamento de capitais).

4) Autoridades judiciais ou administrativas O acesso pode ser levantado (quebra do sigilo bancário) por decisão judicial, nomeadamente: No âmbito de processos criminais (ex: fraude fiscal, branqueamento de capitais). Mediante solicitação da Autoridade Tributária, Ministério Público, Tribunais ou Banco de Portugal, desde que haja fundamento legal.

5) Herdeiros legais Em caso de falecimento do titular, os herdeiros podem aceder às contas, mas geralmente apenas após prova da qualidade de herdeiro e mediante processo de habilitação de herdeiros.



A quebra do sigilo bancário pode, no entanto, ocorrer nos seguintes casos: ordem judicial em processo penal, pedido da Autoridade Tributária, com autorização judicial, situações previstas em legislação especial (ex: combate ao terrorismo, corrupção).