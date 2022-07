Samsung desenvolve Modo de reparação – entenda o que é

A Samsung está a introduzir uma nova funcionalidade interessante para as pessoas que enviam os seus smartphones Galaxy para reparação: o "modo de reparação". Ao enviar o seu smartphone, poderá querer fazer algo para proteger os seus dados, e a nova funcionalidade soa como uma grande solução.

Saiba o que é e de que forma este modo ajuda a proteger a sua privacidade.

Modo bloqueia os seus dados, mas não o seu Samsung

O manuseamento de dados durante um processo de reparação é difícil. Pode limpar o seu smartphone, mas isso é um grande incómodo, mas também não quer simplesmente enviar um dispositivo completamente bloqueado, pois os técnicos não podem testá-lo se estiverem os acessos todos bloqueados.

Enquanto estiver em "modo de reparação", os técnicos ainda podem mexer no seu dispositivo e testar tudo, mas só verão as aplicações pré-instaladas e sem quaisquer dados. Quando recuperar o seu dispositivo, pode re-autenticar e descativar o modo de reparação e obterá todos os seus dados de volta.

A funcionalidade foi descoberta pela primeira vez pela SamMobile, e até agora a Samsung apenas anunciou a funcionalidade num comunicado de imprensa coreano; é o primeiro lançamento na Coreia para o Galaxy S21 (o S22 é o mais recente smartphone da Samsung).

O modo de reparação pode ser ligado a partir do menu de Definições, e a Samsung diz: "Não poderá aceder aos seus dados pessoais, tais como fotografias, mensagens, e contas", e qualquer pessoa com o smartphone "utilizará apenas as aplicações instaladas por predefinição". O modo de reparação pode ser deligado da mesma forma, embora seja necessário autenticar com um padrão, um pin, ou uma impressão digital.

A Samsung não explica como funciona este modo, mas o Android tem uma série de capacidades incorporadas que tornariam relativamente simples a implementação do mesmo. O Android suporta múltiplas contas de utilizador, o que permite múltiplos conjuntos separados de aplicações e dados. Não seria preciso muito para bloquear o utilizador principal e fazer girar um utilizador "convidado" sem dados para o pessoal de reparação trabalhar.

É também possível que a Samsung esteja a bloquear toda a partição de dados do utilizador. Os técnicos de reparação poderiam obter um armazenamento temporário de dados e acesso à partição do sistema só de leitura, que aloja todos os ficheiros do sistema operativo que seriam necessários para os testes.

Uma funcionalidade com futuro

Esta funcionalidade é uma ótima ideia, e é algo que gostaríamos de ver outros fabricantes a implementar. Por enquanto, o modo de reparação só está disponível num modelo de dispositivo e apenas na Coreia, mas a Samsung diz que terá uma implementação mais alargada no futuro.

