Samsung alcança lucros de 8,32 mil milhões de euros

A Samsung tem motivos para se manter confiante! Com o mundo em mudança devido à pandemia e aos efeitos da guerra, os mercados têm estado instáveis. Face à realidade da inflação em vários países, o consumo de bens e serviços pode diminuir e isso tem impacto em toda a sociedade.

Apesar dos tempos de incerteza, a Samsung conseguiu atingir lucros de 8,32 mil milhões de euros no segundo trimestre.

Samsung: Forte procura de chips e câmbio da moeda ajudaram nos números

A tecnológica sul-coreana Samsung Electronics tem motivos para se manter motivada, pois anunciou recentemente lucros líquidos de 11,1 biliões de won (8,32 mil milhões de euros) entre abril e junho, um aumento de 15,3% em relação ao ano anterior.

A Samsung, com base em Suwon, no sul de Seul, alcançou, no segundo trimestre do ano, um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 14,46 biliões de won (10,85 mil milhões de euros), mais 12,3% do que no mesmo período de 2021, de acordo com um relatório financeiro divulgado pela empresa.

No que diz respeito ao lucro operacional, este situou-se nos 14,1 biliões de won (10,58 mil milhões de euros), o que representa uma subida de 12,2%, enquanto as receitas de vendas registaram um crescimento anual de 21,2%, para 77,2 biliões de won (54,15 mil milhões de euros).

Trata-se do quarto trimestre consecutivo em que o maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones registou vendas de mais de 70 biliões de won (cerca de 52,6 mil milhões de euros). De referir que a procura de chips, especialmente para servidores, contínua em níveis elevados e a atual taxa de câmbio de moeda é taambém favorável.

O departamento de semicondutores da empresa alcançou vendas de 28,5 biliões de won (21,37 mil milhões de euros), um aumento de 23,6%, sendo que o lucro operacional desta divisão cresceu 44%, para 9,98 biliões de won (7,48 mil milhões de euros).

O negócio dos telemóveis, embora tenha registado um sólido crescimento de vendas de 12,2% numa base anual, para 7,71 biliões de won (5,78 mil milhões de euros), viu rentabilidade e lucro operacional abrandar, contraindo 17,2% em relação ao período homólogo de 2021, para 1,06 biliões de won (cerca de 795 milhões de euros).