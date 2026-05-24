Saiba como pode obter o comprovativo da declaração de IRS

Se pretende obter o comprovativo da entrega do IRS, pode fazê-lo no Portal das Finanças ou na APP móvel. É simples e cómodo. Saiba como obter facilmente este comprovativo.

Como obter comprovativo da entrega da declaração de IRS?

O comprovativo da entrega da declaração de IRS, ou até a própria nota de liquidação, podem ser exigidos em muitas situações onde os rendimentos anuais do agregado são analisados.

Na prática, no Portal, basta escrever IRS na barra de pesquisa e clica em aceder (em IRS).

Depois é só escolher a opção “Obter Comprovativos” no menu principal.

Por fim é só obter o respetivo Comprovativo.

Na App IRS 2025 (Para Android e iOS), basta autenticar-se e selecionar “Comprovativo de Entrega”. O IRS (Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares) é uma taxa aplicada sobre os rendimentos dos contribuintes, salvo exceções descritas na lei.

A entrega da declaração de IRS relativa aos rendimentos de 2024 decorreu entre o dia 1 de abril e 30 de junho de 2026, exclusivamente através do Portal das Finanças. O cumprimento do prazo foi essencial para evitar coimas e garantir, se aplicável, um reembolso atempado.