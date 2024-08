Regressar sem Riscos: a nova campanha da iServices

O final das férias de verão aproxima-se e com este, o regresso à rotina também. É a pensar nesta nova etapa que a iServices, líder no mercado de reparações multimarca, lançou a sua mais recente campanha – Regressar sem Riscos. O objetivo principal é assegurar que os clientes voltam ao trabalho, à escola, ao seu quotidiano com os equipamentos eletrónicos em perfeito estado.

Num mundo cada vez mais digital, os smartphones, tablets e computadores tornaram-se ferramentas essenciais e é importante mantê-los funcionais. Para tal, a iServices é a melhor aliada e, nesta época de regresso, o foco é a reparação de ecrã, um dos componentes mais sensíveis e mais frequentemente danificado.

Os ecrãs são, sem dúvida, a parte mais vulnerável dos dispositivos eletrónicos, pois basta um deslize, uma queda, um impacto ou uma pressão acidental para o resultado ser um ecrã rachado ou totalmente partido. Além do impacto estético, um ecrã danificado pode comprometer a funcionalidade do dispositivo, afetando a resposta ao toque, a legibilidade e, nos casos mais graves, causar perda de dados. Por isso, a reparação rápida é crucial, pois o atraso na reparação pode agravar o problema. Num mundo onde estar ligar é uma constante, ter o dispositivo fora de serviço não é uma opção viável.

Na iServices, todas as reparações são feitas por técnicos especializados, na hora, sem necessidade de marcar e com garantia. Desta maneira, os clientes garantem que rapidamente podem retomar às suas atividades diárias, pois a marca percebe que um dispositivo não é apenas um objeto, mas também uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação e, para muitos, uma extensão de si.

A campanha 'Regresso sem Riscos' foi pensada para oferecer aos nossos clientes a tranquilidade que precisam neste regresso à rotina. Sabemos que os smartphones e tablets são uma parte essencial do dia a dia de trabalho e aulas, e um ecrã danificado pode representar um grande incómodo. Na iServices, estamos comprometidos em oferecer um serviço de reparação rápida, eficiente e com garantia, para que os nossos clientes possam voltar às suas rotinas sem preocupações. Cada reparação é uma oportunidade de reforçarmos o nosso compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente.

Com a campanha "Regresso sem Riscos", a iServices reafirma o seu papel como líder em reparações de dispositivos móveis, oferecendo soluções rápidas, confiáveis e com garantia, para que os seus clientes possam enfrentar o regresso à rotina com confiança e sem riscos.