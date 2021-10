Promoções para todos os gostos na Playstation Store

As promoções continuam na Playstation Store e, até ao próximo dia 13 de outubro, serão muitos os jogos que estão com desconto na loja da Sony.

Venham conhecer os jogos presentes nas campanhas "Grandes Êxitos" e "Jogos por menos de 15€".

A chegada do inverno não esmorece as campanhas da Playstation Store e, até ao próximo dia 13 de outubro que alguns dos grandes êxitos de sempre na consola da Sony se encontram e promoção.

Tratam-se das campanhas "Grandes Êxitos" e "Jogos por menos de 15€".

Campanha Grandes Êxitos

The Last of Us Parte II, Sackboy: Uma Grande Aventura Playstation 4 e Playstation 5, Returnal, e Days Gone Edição Digital Deluxe são alguns dos destaques desta campanha que poderão ser adquiridos na PlayStation Store até ao próximo dia 13 de outubro.

A lista é a seguinte:

The Last of Us Parte II: 25,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura PS4 & PS5: 44,79€

Returnal: 59,99€

Days Gone Edição Digital Deluxe: 29,99€

Mortal Kombat 11: 17,49€

STAR WARS: Squadrons: 15,99€

Assassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate: 19,99€

Assassin's Creed Odyssey: 17,49€

Assassin's Creed Valhalla Gold PS4 & PS5: 69,99€

Bloodborne: Game of the Year Edition: 17,49€

Call of Duty: Modern Warfare: 34,99€

Call of Duty: Black Ops 4: 19,59€

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition: 19,59€

Call of Duty: Infinite Warfare: 19,59€

CarX Drift Racing Online: 8,39€

Cuphead: 14,99€

Cyberpunk 2077: 33,49€

DOOM Eternal Standard Edition: 27,99€

Disco Elysium - The Final Cut: 31,99€

Farming Simulator 19: 14,99€

Gang Beasts: 7,99€

Green Hell: 19,99€

Little Nightmares II PS4 & PS5: 20,09€

Need for Speed Heat Edição Deluxe: 19,99€

Nioh – Edição Completa: 19,99€

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: 19,59€

OUTRIDERS PS4 & PS5: 41,99€

RESIDENT EVIL 3: 19,79€

SnowRunner: 19,99€

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5: 22,49€

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood: 34,99€

Watch_Dogs: 6,99€

Campanha Jogos por menos de 15€

Com a campanha "Jogos por menos de 15€", serão vários os jogos de sucesso que, até ao próximo dia 13 de outubro, estarão à venda na Playstation Store por menos de 15€.

God of War, LittleBigPlanet 3 e Life is Strange 2 Temporada Completa são alguns dos jogos em destaque. Vamos ver a lista com os principais títulos em promoção:

God of War: 9,99€

LittleBigPlanet 3: 9,99€

Life is Strange 2 Complete Season: 12,78€

A Way Out: 8,99€

Assassin's Creed Syndicate: 10,19€

Burnout Paradise Remastered: 7,99€

inFAMOUS Second Son: 9,99€

Project CARS 2: 10,49€

RAGE 2: 14,79€

Resident Evil 4: 7,99€

RESIDENT EVIL 5: 7,99€

Resident Evil 6: 7,99€

Sleeping Dogs Definitive Edition: 4,49€

STAR WARS Battlefront II: 5,99€

STAR WARS Battlefront II: Edição Celebration: 9,99€

Unravel Two: 4,99€

Yakuza Zero: 8,99€

Yakuza 6: The Song of Life: 8,99€