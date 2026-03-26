Programa “Botija Solidária” regressa esta quinta-feira! Saiba se pode ter este apoio

O apoio à chamada “botija solidária” está de regresso e há novidades importantes para quem depende do gás engarrafado. O programa volta a estar disponível já esta quinta-feira, 26 de março, e pode representar uma ajuda relevante no orçamento familiar.

Botija Solidária regressa: quem pode receber e como funciona?

O programa “Botija de Gás Solidária” foi criado para apoiar famílias economicamente vulneráveis na compra de gás engarrafado (GPL). Em 2026, a medida mantém-se ativa e, em alguns casos, até com reforço temporário do valor do apoio.

Na prática, este apoio permite receber um valor por cada botija de gás comprada, ajudando a compensar o aumento dos preços da energia.

Quanto se pode receber?

O valor base mantém-se nos 15 euros por botija, mas há uma atualização importante:

Durante três meses, o apoio pode subir para 25 euros por botija;

Cada beneficiário pode pedir apoio para até 2 botijas por mês;

Existe um limite máximo de 12 botijas por ano.

Quem tem direito ao apoio?

Nem todos podem beneficiar. O apoio destina-se a consumidores com baixos rendimentos, nomeadamente:

Beneficiários da tarifa social de eletricidade;

Agregados familiares em que pelo menos um elemento recebe prestações sociais como:

Rendimento Social de Inserção

Complemento Solidário para Idosos

Pensão social (velhice ou invalidez)

Subsídio social de desemprego

Prestação social para a inclusão

Como pedir o apoio?

O processo não é automático. É preciso tratar de tudo presencialmente:

Dirigir-se à junta de freguesia aderente;

Apresentar: Fatura da eletricidade (ou comprovativo de prestação social); Fatura/recibo da compra da botija com NIF; Documento de identificação; Após validação, o apoio é pago (em dinheiro, cheque ou transferência).



Caso não possa deslocar-se, pode nomear um representante com uma declaração.

Apesar de ser uma ajuda importante, há críticas: o programa pode não chegar a todas as famílias elegíveis, seja por falta de informação ou pela necessidade de deslocação às juntas de freguesia.

Botija Solidária