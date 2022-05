Portugal: Comissões bancárias com cartões de débito sobem 163%

As comissões bancárias relativas aos cartões de débito dos cinco maiores bancos nacionais aumentaram em média 163%. Esta informação foi partilhada pela DECO Proteste, com base numa análise dos últimos 10 anos.

Conheça quais foram os bancos que mais aumentaram as comissões bancárias.

Comissões bancárias aumentaram nos bancos BCP, CGD, Santander e BPI

Banco BPI, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Millennium BCP aumentaram em 47%, em média, os custos anuais dos principais produtos e serviços associados às contas à ordem, referiu a Deco, em comunicado.

A título de exemplo, Nuno Bico da Deco Proteste, o economista lembra que no ano passado a inflação foi de 1,3%, mas que a banca, no início deste ano, "anunciou valores 50% mais elevados em alguns produtos" e que estes aumentos anuais, nesse período, têm sido da ordem dos dois dígitos e mesmo em anos em que a inflação foi negativa.

Dados compilados pela Lusa no final de 2021 concluíram que os cinco principais bancos a operar em Portugal cobraram 1.453,2 milhões de euros em comissões até setembro, mais 141,4 milhões de euros ou 10,8% face ao mesmo período de 2020.

Por dia, os cinco grandes bancos cobraram em comissões cerca de 5,3 milhões de euros, tendo sido o BCP o banco que registou maiores receitas com comissões bancárias, cobrando em Portugal 376,6 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 6,8% do que até setembro de 2020.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) arrecadou em Portugal 349 milhões de euros, mais 12% face a período homólogo, o que o banco público justificou com comissões relacionadas com nova concessão de crédito, com o aumento das transações com os diversos meios de pagamento, devido à reabertura da economia, e com comissões de fundos de investimento e seguros financeiros.

No Santander Totta, as comissões foram de 315,7 milhões de euros, mais 15% do que o arrecadado no mesmo período de 2020, um aumento atribuído ao facto de os seus clientes terem feito mais transações, “num contexto de reanimação económica”, assim como a fundos e seguros.

No Novo Banco foram arrecadados 207,9 milhões de euros, mais 5,8%, devido ao aumento das receitas com meios de pagamento por causa do maior volume de transações e de preço e ao crescimento do negócio de seguros e gestão de ativos.

O BPI registava em Portugal 204 milhões de euros em comissões, mais 15,7% do que até setembro de 2020, um aumento impulsionado pelas comissões bancárias associadas a crédito e a contas, assim como pelas comissões de fundos de investimento e seguros de capitalização e da intermediação de seguros, devido a mais negócio.

Segundo os dados recolhidos pela Lusa, face a setembro de 2019 (antes da crise pandémica), as comissões bancárias aumentaram nos bancos BCP, CGD, Santander e BPI, sendo o Novo Banco a exceção, com as comissões a ceder comparando setembro de 2021 com setembro de 2019.