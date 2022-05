Ordem dos Engenheiros: Já se sabe o que aconteceu no ciberataque

A Ordem dos Engenheiros (OE) informou no seu site que tinha sido vítima de um ciberataque, de origem ainda indeterminada, a uma das plataformas que gere a comunicação eletrónica com os seus membros.

Agora, passados cerca de 10 dias, a OE informou que concluiu a investigação e já sabe o que aconteceu no ciberataque ocorrido no dia 22 de abril.

Ciberataque foi considerado de médio/baixo risco

A Ordem dos Engenheiros concluiu esta segunda-feira, dia 2 de maio, a sua investigação ao ataque informático ocorrido no dia 22 de abril.

Os serviços informáticos da Ordem determinaram que “o ataque que teve como alvo uma das contas do serviço de email marketing utilizado pela Ordem dos Engenheiros foi de médio/baixo risco”, tendo, no entanto, implementado um conjunto de medidas com o objetivo de travar a intrusão e tornar o sistema mais seguro. “Foram alteradas todas as palavras-passe das contas de acesso, tendo igualmente sido implementada a dupla validação no acesso ao serviço.”

A investigação permitiu apurar que o acesso à plataforma partiu de um IP da Turquia e que “nenhum sistema interno da Ordem foi afetado ou sujeito a intrusão externa, nem qualquer outro serviço externo”, além de uma das 5 contas do serviço externo de email marketing. A Ordem dos Engenheiros utiliza o serviço de uma empresa externa para envio dos seus comunicados, newsletters e genericamente para divulgação dos eventos, aos seus membros.

No dia 22 de abril foi detetada uma utilização indevida do serviço identificado – a conta da região Sul – tendo sido, ainda nesse mesmo dia, levadas a cabo as ações necessárias para travar a intrusão e alertar todos os membros da Ordem para o ocorrido.

Na plataforma invadida “existem somente os dados de base para o envio de emails e de SMS”, daí o ciberataque ter sido considerado de médio/baixo risco.

A OE é a associação pública representativa dos diplomados em cursos de Engenharia, graus académicos de bacharel, licenciado, mestre ou doutor em engenharia no âmbito do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-lei nº 107/2008, de 25 de junho que exercem a profissão de engenheiro e de regulação profissional dos engenheiros portugueses.

