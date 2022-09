Pasteis de Belém, Google e o dia 12 de Outubro o que têm em comum?

A 20ª edição do Open Source Lisbon vai decorrer no Centro Cultural de Belém e estará dividida em dois palcos, o Grande Auditório e Tech Sessions onde serão abordados diversos casos de sucesso e as últimas novidades tecnológicas.

O evento contará com oradores como Gabriel Coimbra, AmyJune Hineline, Chris DiBona, Vânia Gonçalves e muitos mais.

Open Source Lisbon é um evento de entrada livre...

Este é sem dúvida um acontecimento a não perder e os últimos 20 anos comprovam a aposta da Syone em ter criado um evento que enaltece as tecnologias open source. Se a primeira edição em 2003 teve apenas a adesão dos mais curiosos da área, a edição deste ano está num dos palcos principais do CCB com participantes e patrocinadores de todo o mundo.

No dia 12 de outubro, Google, Red Hat, Cloudera, Elastic, Zabbix, Confluent, NOSi, IDC e StartUpLisboa vão estar lado a lado com parceiros como Pasteis de Belém, Delta, Central de Cervejas, Bot4all e muito mais num dos maiores eventos de tecnologia em Portugal.

O Open Source Lisbon é um evento de entrada livre, que abrange C-Levels, diretores, managers, consultores e também Estudantes, com especial interesse na área da tecnologia Open Source.

Desde 2003 que este evento é conhecido como uma partilha de conhecimento sobre a influência das tecnologias Open Source na transformação do mundo e da comunidade, especialmente nestes tempos atípicos vividos nos últimos dois anos. Os participantes irão ouvir vários Success Cases, aplicações inovadoras de tecnologias Open Source e o mindset por trás dessas iniciativas.

Além dos speakers convidados, o Open Source Lisbon permite que qualquer especialista neste tipo de tecnologias tenha a oportunidade de apresentar um projeto. Para isso basta visitar a página de contacto e propor a sua talk.

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia. Faça o seu registo.

Open Source Lisbon 2022