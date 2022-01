Ookla: NOS é a operadora com a rede móvel mais rápida em Portugal

É cliente da NOS? Há boas notícias! A "guerra" das velocidades das operadoras não é algo dos dias de hoje. Esse é um trunfo importante para tentar angariar mais clientes e também para mostrar que de facto o serviço disponibilizado é rápido.

Recentemente, a Ookla revelou que a NOS é a operadora com a rede móvel mais rápida em Portugal.

NOS conseguiu um Speed Score de 80.42

A NOS é a operadora com a rede móvel mais rápida em Portugal, segundo a Ookla, líder global em aplicações de teste de rede fixa e móvel, dados e análises, que analisa a velocidade das redes com base em testes iniciados pelos utilizadores através da plataforma Speedtest.

De acordo com as informações, o desempenho da rede móvel foi comparado entre as três operadoras nacionais, tendo a NOS conquistado um Speed Score de 80.42, em comparação com os valores de 56.69 e 54.23 das restantes operadoras. Este score tem por base uma avaliação em todo o território nacional, considerando as médias da velocidade de download e upload atingidas nos testes.

Com tais resultados, esta é a primeira vez que uma operadora de telecomunicações em Portugal vê a sua rede móvel reconhecida como “Fastest Mobile Network” por esta entidade.

No primeiro semestre de 2021, a Ookla tinha já distinguido a NOS como a operadora com a melhor cobertura de rede móvel em Portugal, de acordo com os resultados do Coverage Score™, que mede a disponibilidade global e extensão da cobertura de rede com base em testes dos utilizadores realizados utilizando a plataforma Speedtest.

A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na distribuição e exibição cinematográficas, detendo o maior número de complexos e salas de cinemas em Portugal.

A operadora conta com 5 milhões de clientes móveis, 1,7 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,5 milhões clientes de internet de banda larga fixa.