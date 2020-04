Apesar dos inúmeros contratempos que a pandemia do Coronavírus nos trouxe a todos nós, podemos olhar para tudo isto como uma oportunidade. E a oportunidade de aumentar conhecimento e desenvolver novas competências está ao alcance da Internet. Para que não fique parado nesta quarentena, a Lisbon Digital School lançou mais de 20 cursos online dados em direto.

Estes cursos contam com formadores disponíveis para explicar e responder às suas questões na hora e abordam várias temáticas relacionadas com Marketing Digital.

O mundo não está parado, mas abrandou muito com o Coronavírus. Muitos trabalhadores viram-se obrigados a ir para casa, os estudantes estão a retomar as aulas de forma virtual, o desemprego tornou-se uma realidade para tantos outros, mas tudo isto pode ser visto como uma oportunidade.

Se há mais tempo livre, então há que aproveitá-lo da melhor forma. Adquirir conhecimentos poderá ser uma forma de ocupar o seu tempo e de começar a preparar-se para voltar em força ao mercado de trabalho quando tudo isto terminar ou, quem sabe, começar a explorar novos trabalhos desenvolvidos a partir de casa.

Lisbon Digital School lança mais de 20 Cursos Online em Direto

A Lisbon Digital School abriu mais de 20 cursos online dados em direto. Assim, os formadores estarão a responder a questões ao vivo e a partilhar a sua enorme experiência com os alunos. Além disso, as turmas serão reduzidas para permitir um ensino de qualidade e, próximo da experiência vivenciada na Lisbon Digital School e os preços reduzidos.

A componente prática dos cursos mantém-se e são já várias as temáticas abordadas, como por exemplo:

SEO

Web Analytics

Google Shopping

Data Studio

LinkedIn

Social Media

Influencer Marketing

Facebook e Instagram Ads

Instagram Marketing

E-mail Marketing

Os formadores são alguns dos melhores profissionais da área de Marketing Digital como Guilherme Coelho – Digital Manager na SIVA, Pedro Caramez – consultor e especialista em LinkedIn, Paulo Rossas – Creative / Social Media Consultant, André Novais de Paula – Creative Strategy na Directmedia, Marco Gouveia – Head of Digital Marketing do Pestana Group Hotel, Carla Rodrigues – Business e Strategy Partner na What About Agency, Virgínia Coutinho, Social Media e Digital Marketing consultant, entre outros.

Cursos de Marketing Digital Online Em Directo