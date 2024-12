Muitas família portuguesas só têm Televisão Digital Terrestre (TDT)

A televisão faz parte do dia a dia das famílias portuguesas. Uma família pode dispor de vários meios de acesso para receber o sinal de televisão. Em Portugal ainda são muitas as famílias que só têm Televisão Digital Terrestre (TDT).

A ANACOM divulgou o relatório “Meios de acesso ao sinal de TV em 2024”, que resultou de um conjunto de questões sobre os meios de acesso ao sinal de TV proposto pela ANACOM e integrado e recolhido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas famílias”, realizado entre maio e agosto de 2024.

Em Portugal 7,4% das famílias só tem TDT

Em 2024, cerca de 7,4% das famílias utilizava exclusivamente a Televisão Digital Terrestre (TDT), que permite assistir à emissão dos canais generalistas nacionais em direto e gratuitamente, e 16,2% das famílias acediam simultaneamente à TVS (serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição) e à TDT nas suas residências principais, com uma diminuição face ao ano anterior (-0,9 p.p. e -8,3 p.p., respetivamente).

As famílias com TDT tendem a dispor de mais do que um televisor com esse tipo de acesso, tanto nas residências principais como nas residências secundárias.

As regiões Alentejo (10,4%), Centro (10,4%), Oeste e Vale do Tejo (9,4%) e Norte (9,3%) foram as que registaram uma maior percentagem de famílias com acesso exclusivo à TDT, colocando-se acima da média nacional.

Caso se considere a TDT não necessariamente de forma exclusiva, estas regiões também se destacam com maiores penetrações (entre 26% e 28%). Já a taxa de penetração de TVS foi superior à média nacional nas regiões autónomas (R.A.), Península de Setúbal e Grande Lisboa.