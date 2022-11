A NVIDIA anunciou uma colaboração de vários anos com a Microsoft para construir um dos supercomputadores baseados em Inteligência Artificial mais poderosos do mundo, alimentado pela infraestrutura de supercomputação avançada do Microsoft Azure combinada com GPUs NVIDIA, rede e a stack de software de IA.

A Microsoft e a NVIDIA anunciaram uma colaboração de vários anos para construir "um dos supercomputadores de IA mais poderosos do mundo". Não há muitos detalhes dessa futura máquina tecnológica poderosa, mas sabe-se que as tecnologias de IA da Microsoft e da NVIDIA serão combinadas para disponibilizar os recursos do supercomputador na nuvem.

O supercomputador Azure inclui máquinas virtuais poderosas e escaláveis ​​das séries ND e NC otimizadas através de AI. É a primeira cloud pública a incorporar a avançada stack de AI da NVIDIA, adicionando dezenas de milhares de GPUs NVIDIA A100 e H100, rede NVIDIA Quantum-2 400Gb/s InfiniBand e o pacote de software NVIDIA AI Enterprise à sua plataforma.

De referir que, por exemplo, cada chip A100 da NVIDIA custa entre 10 mil e 12 mil dólares, no entanto, não foram avançados os montantes investidos para este supercomputador.

Este será um passo importante para ajudar as empresas a treinar, implantar e escalar IA, incluindo modelos grandes e de última geração. Ian Buck da NVIDIA disse à Reuters:

Estamos num ponto de inflexão onde a IA está a chegar às empresas e a necessidade de ter esses serviços cá fora, para que os clientes possam implementar soluções de IA, está a tornar-se real.

O rápido crescimento de modelos de IA, como aqueles usados ​​para processamento de linguagem natural, aumentou drasticamente a procura por infraestrutura de computação mais rápida e poderosa, e o trabalho entre estas duas gigantes norte-americanas poderá fazer toda a diferença no desenvolvimento de tecnologias baseadas em IA.