MEO bate NOS, Vodafone e NOWO! Saiba em que segmento…

A "luta" pelos números é algo normal entre players concorrenciais. No segmento das operadoras, por agora a disputa ainda se mantém a quatro (MEO, NOS, Vodafone e NOWO). Segundo números recentes, a MEO está à frente da NOS, Vodafone e NOWO. Saiba em que segmento.

Cerca de 89% dos assinantes de TV por subscrição são do segmento residencial segundo dados recentes da ANACOM. No final do 2.º trimestre de 2024, existiam 4,6 milhões de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (TVS), mais 86 mil do que no trimestre homólogo. O ritmo de crescimento do número de assinantes deste serviço abrandou, registando-se o crescimento anual (+1,9%) mais baixo desde o final de 2013.

A esmagadora maioria dos assinantes de TVS subscreveram este serviço integrado em pacote. Apenas 1,9% dos acessos TVS foram comercializados de forma isolada (single play).

No final do 2.º trimestre de 2024, a fibra ótica (FTTH/B) representava 65,2% do total de assinantes, seguindo-se a TV por cabo (26,3%), a TV via satélite - DTH (6,8%) e o ADSL (1,7%).

MEO: prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de TVS mais elevada

A MEO foi o prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de TVS mais elevada (41,8%), seguindo-se o Grupo NOS (36,2%), a Vodafone (19,3%) e a NOWO (2,7%). A MEO e a Vodafone foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao trimestre homólogo, tendo as suas quotas aumentado 0,4 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS (-0,5 p.p.) e da NOWO (-0,2 p.p.).

No segmento residencial, a MEO e o Grupo NOS detinham as quotas mais elevadas (40,1% e 37,4%, respetivamente) enquanto no segmento não residencial a MEO detinha mais de metade dos assinantes (54,7%).

Consulte aqui o relatório estatístico sobre o serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição - 2.º trimestre de 2024.