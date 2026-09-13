LG nega que as suas Smart TVs estejam a espiar

As Smart TVs estão novamente no centro de uma polémica relacionada com privacidade. Uma investigação levantou suspeitas sobre a possibilidade de alguns televisores da LG recolherem áudio e informação sobre os dispositivos presentes na rede doméstica.

A LG veio agora negar que as suas Smart TVs estejam a gravar secretamente as conversas dos utilizadores.

Segundo a fabricante, o reconhecimento de voz apenas é ativado quando o utilizador pressiona o botão do microfone no comando ou utiliza uma palavra de ativação, como “Hi LG”, desde que o reconhecimento de voz esteja previamente ativado.

Quando a funcionalidade de reconhecimento de voz está ativa em modo mãos-livres, o televisor pode permanecer atento à palavra de ativação. A LG garante, contudo, que essa deteção é feita localmente no próprio equipamento e que o áudio é eliminado quando a palavra de ativação não é reconhecida.

E os restantes dados?

A investigação também analisou outras funcionalidades das Smart TVs, incluindo a capacidade de identificar dispositivos presentes na mesma rede.

A LG explica que esta funcionalidade é utilizada para permitir recursos como partilha de conteúdos e ligação a outros equipamentos.

Outro ponto é o Automatic Content Recognition (ACR), que pode identificar o conteúdo apresentado no televisor para funcionalidades como recomendações e publicidade. A empresa afirma que esta funcionalidade é opcional e depende do consentimento do utilizador.

A LG rejeita ainda que áudio ou conversas privadas sejam utilizados pela sua plataforma publicitária.

Apesar das explicações, o caso volta a colocar em discussão a privacidade das Smart TVs. Estes equipamentos são, cada vez mais, computadores ligados à Internet, com microfones, sensores e acesso à rede doméstica.

A recomendação mantém-se: verifique as definições de privacidade do televisor e mantenha o software atualizado.